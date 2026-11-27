Η κατάσταση μύριζε «μπαρούτι» από την αρχή, αφού πριν την έναρξη του αγώνα καταγράφηκαν επιθέσεις οπαδών της Μαρσέιγ σε Βούλγαρους που ταξίδεψαν στην Μασσαλία.
Τα πράγματα ξέφυγαν, ωστόσο στο Βελοντρόμ αφού οι Ultras της Μαρσέιγ, έφυγαν από τη θύρα τους, παραβίασαν τη ζώνη ασφαλείας και κινήθηκαν προς το πέταλο όπου βρίσκονταν περίπου 500 φιλοξενούμενοι οπαδοί.
Από το μένος των οπαδών της Μαρσέιγ δεν γλίτωσαν ούτε οι άνθρωποι της βουλγαρικής ομάδας που κάθονταν στα επίσημα του γηπέδου, αφού οι χούλιγκαν τους επιτέθηκαν, με την κατάσταση να ξεφεύγει.
Τα βίαια επεισόδια, μάλιστα προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της προέδρου της Βουλγαρίας, Ιλιάνα Γιότοβα, που καταδίκασε με έντονο τρόπο τα όσα έγιναν στην Μασσαλία.
Clashes are taking place during this evening's Europa League match between Marseille (France) and Levski Sofia (Bulgaria). Marseille fans threw flares at Levski Sofia supporters. The vast majority of Levski Sofia's ultras groups consist of neo-nazis, while Marseille's fan groups are antifascist.— Antifa_Ultras (@ultras_antifaa) November 26, 2026
Migrant gangs attacking Bulgarian men and women during the UEFA Europa League match tonight in Marseille between Marseille and Levski Sofia. This Bulgarian man tried to protect the woman for as long as he could despite bleeding profusely but was ultimately knocked out and kicked several times in the head. https://t.co/xiP2GsjOgc— Visegrád 24 (@visegrad24) November 26, 2026
"Ultras culture" - OM (+AEK) attacked Levski (club officials, players families in the vip section in the home stands) who retreated towards the away block. One ex-footballer stabbed with a knife and taken to hospital. Wife's bag and phone taken... https://t.co/1rF7dS04cy— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) November 26, 2026