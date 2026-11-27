Ο Φακούντο Πελίστρι μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Νόρτζελαντ, τόνισε ότι οι παίκτες του Τριφυλλιού έχουν μεγάλο κίνητρο για να συνεχίσουν την πορεία τους στο Conference League.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ναι, ήταν ένα παιχνίδι με πολύ γρήγορο αγωνιστικό χώρο. Καταφέραμε να ασκήσουμε πίεση σε κάποια διαστήματα του πρώτου ημιχρόνου. Στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος, βρήκαν αυτό το γκολ ενώ προηγούμασταν με 2-0 και ξαναμπήκαν στο παιχνίδι.

Με δύο καλές ενέργειες κατάφεραν να πετύχουν τα άλλα δύο γκολ και να ολοκληρώσουν την ανατροπή. Συνολικά, ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, αλλά θα μπορούσαμε να το είχαμε κερδίσει. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Αυτή τη φορά δεν τα καταφέραμε.

Συνολικά έχουμε πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις. Είμαστε μία από τις ομάδες που δεν έχουν χάσει τίποτα μέχρι στιγμής σε αυτή τη διοργάνωση. Σήμερα είχαμε να αντιμετωπίσουμε έναν δύσκολο αγωνιστικό χώρο και μια δύσκολη έδρα.

Κι όμως, θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει τη νίκη. Φυσικά, πρέπει να βελτιώσουμε τα πράγματα στα οποία δεν ήμασταν τόσο καλοί. Ωστόσο, βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Έχουμε μεγάλο κίνητρο να συνεχίσουμε σε αυτή τη διοργάνωση και να δείξουμε ποια ομάδα είμαστε».