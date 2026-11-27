Ο έμπειρος επιθετικός του ΟΦΗ, έφτασε πλέον τα 5 γκολ την φετινή σεζόν σε προκριματικά και League Phase του Europa League, προσπερνώντας τον Νίκο Παπαδόπουλο και τον Κώστα Φραντζέσκο.
Οι πρώτοι σκόρερ του ΟΦΗ στην Ευρώπη:
Ταξιάρχης Φούντας – 5 γκολ
Νίκος Παπαδόπουλος – 4 γκολ
Κώστας Φραντζέσκος – 4 γκολ
Νίκος Νιόπλιας – 3 γκολ
Μάουρο ντα Σίλβα – 3 γκολ
Νίκος Μαχλάς – 3 γκολ
Top scorer του ΟΦΗ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ο Ταξιάρχης Φούντας!👏🏻 https://t.co/7mbd9w9CAs— OFI Crete F.C. (@OFI_Crete) November 26, 2026