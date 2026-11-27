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Ο Ταξιάρχης Φούντας με το γκολ που σημείωσε απέναντι στην Άντερλεχτ, έγραψε ιστορία αφού έγινε ο πρώτος σκόρερ του ΟΦΗ, στην ιστορία των Κρητικών στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο έμπειρος επιθετικός του ΟΦΗ, έφτασε πλέον τα 5 γκολ την φετινή σεζόν σε προκριματικά και League Phase του Europa League, προσπερνώντας τον Νίκο Παπαδόπουλο και τον Κώστα Φραντζέσκο.

Οι πρώτοι σκόρερ του ΟΦΗ στην Ευρώπη:

Ταξιάρχης Φούντας – 5 γκολ

Νίκος Παπαδόπουλος – 4 γκολ

Κώστας Φραντζέσκος – 4 γκολ

Νίκος Νιόπλιας – 3 γκολ

Μάουρο ντα Σίλβα – 3 γκολ

Νίκος Μαχλάς – 3 γκολ