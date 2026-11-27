Την πλήρη στήριξή του στον Τζαμάλ Μουσιάλα εξέφρασε ο Γιόσουα Κίμιχ, ασκώντας παράλληλα έντονη κριτική στον τρόπο με τον οποίο η διοίκηση της Μπάγερν έχει διαχειριστεί δημόσια την κατάσταση του νεαρού μεσοεπιθετικού.

Ο Γιόσουα Κίμιχ πήρε ξεκάθαρη θέση υπέρ του συμπαίκτη του, Τζαμάλ Μουσιάλα, μετά τις συζητήσεις που έχουν ανοίξει στη Μπάγερν σχετικά με την αγωνιστική του κατάσταση και τα συνεχή προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίζει.

Ο Γερμανός διεθνής δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τις δημόσιες τοποθετήσεις ανθρώπων του συλλόγου, θεωρώντας πως η συγκεκριμένη υπόθεση θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί με διαφορετικό τρόπο.

Η συζήτηση αναζωπυρώθηκε μετά τις δηλώσεις του Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε, ο οποίος εξέφρασε αμφιβολίες για το αν ο 23χρονος ποδοσφαιριστής θα μπορέσει να επιστρέψει στα προηγούμενα αγωνιστικά του επίπεδα, ενώ έθεσε και θέμα επαναξιολόγησης των οικονομικών δεδομένων του συμβολαίου του. Οι συγκεκριμένες αναφορές προκάλεσαν αντιδράσεις, με τη FIFPRO να ασκεί επίσης κριτική στη στάση της βαυαρικής ομάδας.

Ο Κίμιχ, από την πλευρά του, αναγνώρισε ότι οι τραυματισμοί του Μουσιάλα αποτελούν εύλογη πηγή προβληματισμού για τον σύλλογο. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να αποδεχθεί την επικοινωνιακή διαχείριση του θέματος, ούτε την εικόνα ενός ποδοσφαιριστή που εμφανίζεται να επωμίζεται αποκλειστικά την ευθύνη για όσα συμβαίνουν.

«Πρέπει να βλέπουμε κάθε κατάσταση από διαφορετικές πλευρές. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι εύκολη υπόθεση ούτε για τον σύλλογο. Παρακολουθώ την πορεία του Τζαμάλ τα τελευταία δύο χρόνια. Ήταν εκείνος που μας οδήγησε στο Euro και στη συνέχεια αποτέλεσε τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή μας.

Ανανέωσε το συμβόλαιό του και πήρε το Νο10 τόσο στην Μπάγερν όσο και στην εθνική Γερμανίας. Όταν υπογράφεις ένα νέο συμβόλαιο, ειδικά σε αυτή την ηλικία, δεν σημαίνει ότι επαναπαύεσαι για τα επόμενα πέντε χρόνια. Αντίθετα, αποκτάς ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο και αίσθημα ευθύνης.

Στη συνέχεια ήρθαν οι τραυματισμοί και η ασθένεια. Είναι λογικό να μην μπορεί να αποδώσει στο επίπεδο που μας έχει συνηθίσει, ειδικά από τη στιγμή που τον τελευταίο ενάμιση χρόνο δεν έχει καταφέρει να αγωνιστεί σε τέσσερα ή πέντε συνεχόμενα παιχνίδια.

Εκείνο που δεν μπορώ να καταλάβω είναι ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται δημόσια αυτή η ιστορία. Δεν γίνεται ένας ποδοσφαιριστής να μετατρέπεται σε αποδιοπομπαίο τράγο και να καλείται να σηκώσει μόνος του όλο το βάρος. Ο σύλλογος βρίσκεται πάνω από εμάς τους ποδοσφαιριστές, αλλά όχι πάνω από τον άνθρωπο. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό.

Αυτή δεν είναι η Μπάγερν που γνωρίζω. Έχω μιλήσει πολλές φορές για το πόσο ξεχωριστός είναι αυτός ο σύλλογος και έχω διαπιστώσει προσωπικά ότι η ενότητα και η αλληλεγγύη αποτελούν βασικές του αξίες. Αυτό που συμβαίνει τώρα δεν θα έπρεπε να έχει αντιμετωπιστεί με αυτόν τον τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά.