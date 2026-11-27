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Η Κυπριακή ομάδα προηγήθηκε στο 15’ με τον Σάτκα αλλά η «μεγάλη κυρία» από το 37’ και μετά πήρε εμπρός και νίκησε με 4-1. Δείτε τα γκολ.