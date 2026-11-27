Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA LEAGUE Τα highlights από τη νίκη της Γιουβέντους με ανατροπή κόντρα στην Ομόνοια (vid) 27-11-2026 04:29 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Ομόνοια Juventus F.C. 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google. Η Κυπριακή ομάδα προηγήθηκε στο 15’ με τον Σάτκα αλλά η «μεγάλη κυρία» από το 37’ και μετά πήρε εμπρός και νίκησε με 4-1. Δείτε τα γκολ. Η Μίλαν το είδε και το τιμώρησε: Το λάθος που έφερε το μπλακ άουτ του Ολυμπιακού menshouse.gr Αν τον κλείσει ανατρέπει τα πάντα: Πασίγνωστος δημοσιογράφος λέει το «ναι» στο ΠΑΣΟΚ instanews.gr Άνεμος, θυμίζει Δημήτρη Γιαννούλη: Ο αριστερός μπακ-χαφ που βγάζει μάτια στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ! menshouse.gr Θα ορκιζόσουν ότι ξέρεις τις απαντήσεις: Μπορείς όμως να ξεπεράσεις το 8/10 σε αυτό το κουίζ γεωγραφίας; menshouse.gr Έχει έτοιμο το χτύπημά του: Έρχεται απάντηση του Σαμαρά στο βιβλίο της Ντόρας instanews.gr Έχουμε καταλάβει γιατί παίρνει ο ΠΑΟΚ τον Τζάστιν Άντερσον; menshouse.gr Τα highlights από τη νίκη της Γιουβέντους με ανατροπή κόντρα στην Ομόνοια (vid) SHARE