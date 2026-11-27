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Η Μπόρνμουθ στην πρώτη της συμμετοχή στο Europa League, πραγματοποιεί τρομερή πορεία, αφού μετά από πέντε αγωνιστικές παραμένει αήττητη.

Η αγγλική ομάδα, πέρασε και από την έδρα της Θέλτα, επικρατώντας με 1-2 και βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας στην League Phase του Europa League, έχοντας συγκεντρώσει 15 βαθμούς.

Η Μπόρνμουθ, μάλιστα έγραψε ιστορία, αφού έγινε μόλις η τρίτη ομάδα στην ιστορία των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, που έχει πέντε νίκες στα πρώτα πέντε ευρωπαϊκά ματς της ιστορίας της.