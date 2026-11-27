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Ο 29χρονος επιθετικός επέκτεινε το συμβόλαιό του με την Λιντς για ακόμη δύο χρόνια, εξαργυρώνοντας τις καλές του εμφανίσεις.

Ο Ντόμινικ Κάλβερτ-Λιούιν, μετακόμισε στην Λιντς ως ελεύθερος από την Έβερτον το καλοκαίρι του 2025, με τον έμπειρο στράικερ, στον 1,5 χρόνο παρουσίας του, να εξελίσσεται σε σημείο αναφοράς της επίθεσης των «παγωνιών».

Ο Κάλβερτ-Λιούιν έχει καταγράψει 52 συμμετοχές με την φανέλα της Λιντς, έχοντας στο ενεργητικό του 21 γκολ και 2 ασίστ, με την διοίκηση της αγγλικής ομάδας, να του προσφέρει διετή επέκταση συμβολαίου.

Ο 29χρονος επιθετικός αποδέχθηκε την πρόταση και την Πέμπτη 26/11 το θέμα έκλεισε και τυπικά με την υπογραφή του συμβολαίου, με την Λιντς να ανακοινώνει την επέκταση του συμβολαίου του Κάλβερτ-Λιούιν έως το καλοκαίρι του 2029.