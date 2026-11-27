Ο Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς προχώρησε σε δηλώσεις μετά την βαριά ήττα (97-78) της Σερβίας από την Λιθουανία, όντας έξαλλος για όσα διαδραματίστηκαν στον αγώνα.

Η Σερβία ηττήθηκε από τη Λιθουανία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, με αποτέλεσμα να αναβληθεί για λίγες ημέρες η εξασφάλιση της πρόκρισης στην επόμενη φάση.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς εμφανίστηκε απογοητευμένος τόσο από το αποτέλεσμα όσο και από τη διαιτησία. Ωστόσο, απέφυγε να αναπτύξει την κριτική του. Δήλωσε περήφανος για την προσπάθεια των παικτών, αλλά πρόσθεσε πως, αν εξέφραζε όλα όσα είχε στο μυαλό του, αυτό δεν θα ήταν καλό ούτε για τον ίδιο ούτε για την ομοσπονδία.

«Είμαι περήφανος για τους παίκτες, προσπαθήσαμε να μείνουμε στο παιχνίδι με ενέργεια, αλλά ήταν αδύνατο. Αν έλεγα όλα όσα είχα στο μυαλό μου, δεν θα ήταν καλό για μένα και για την Ομοσπονδία μας, οπότε είναι καλύτερα να σταματήσουμε σε αυτό».

Σε νέα ερώτηση για τη διαιτησία, ο Σέρβος τεχνικός επέλεξε να μη σχολιάσει περαιτέρω, σημειώνοντας ότι όσοι παρακολούθησαν τον αγώνα είδαν τι συνέβη.

«Δυστυχώς, δεν μπορώ να σχολιάσω, οποιοδήποτε σχόλιο θα ήταν περιττό. Όλοι όσοι παρακολούθησαν το είδαν. Δεν υπάρχει λόγος να ασχοληθούμε με αυτό, αυτό είναι το παρελθόν, επιστρέφουμε απόψε με ναύλωση πίσω στη Σερβία. Φεύγουμε για να προετοιμαστούμε για την Ιταλία. Δεν υπάρχει τίποτα για το οποίο να παραπονεθώ. Δεν ήταν εύκολο για τους παίκτες να το κουβαλήσουν αυτό για 40 λεπτά».