Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Ο προπονητής της Εθνικής Ελπίδων, Γιάννης Ταουσιάνης, αναφέρθηκε στην κλήρωση της τελικής φάσης του U21 EURO 2027, στη σημασία της επιστροφής της Ελλάδας στη διοργάνωση έπειτα από 25 χρόνια, αλλά και στην πίστη του στις δυνατότητες της νέας γενιάς ποδοσφαιριστών και στην προοπτική της ομάδας.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, αναφέρθηκε στο αποτέλεσμα της κλήρωσης του EURO U21 που θα βρει την Ελλάδα να αντιμετωπίζει στη Σερβία τις Πορτογαλία, Τσεχία και Κροατία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Αρχικά, θα θέλαμε να συγχαρούμε την Εθνική Κ17 για την έως τώρα διαδρομή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

Είμαστε χαρούμενοι που δώσαμε το "παρών" στην κλήρωση για την τελική φάση του U21 EURO έπειτα από 25 χρόνια. Από σήμερα πλέον, που γνωρίζουμε ποιες ομάδες θα αντιμετωπίσουμε μπορούμε να προετοιμαζόμαστε, ώστε να φτάσουμε σε ένα υψηλό επίπεδο ετοιμότητας όταν ξεκινήσουν αυτά τα παιχνίδια.

Παίζοντας απέναντι σε τόσο υψηλού επιπέδου ομάδες και σε μια τέτοια διοργάνωση, έχεις την ευκαιρία να εξελιχθείς και να "μεγαλώσεις" ακόμα περισσότερο ως ελληνικό ποδόσφαιρο.

Πιστεύουμε πολύ σε αυτό το γκρουπ και γενικότερα στη νέα γενιά ποδοσφαιριστών μας. Το βέβαιο είναι ότι θα ξεπεράσουμε τα όριά μας, ώστε να εκπροσωπήσουμε τη χώρα μας και το ελληνικό ποδόσφαιρο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».