Αυστηρές κυρώσεις για τη Μαρσέιγ από την UEFA ζήτησε ο εκτελεστικός διευθυντής της Λέφσκι Σόφιας.

Επεισόδια απίστευτης αγριότητας σημειώθηκαν ο βράδυ της Πέμπτης (26/11) στο «Βελοντρόμ», πριν τη σέντρα του αγώνα της Μαρσέιγ με τη Λέφσκι Σόφιας για το Europa League. Οι οπαδοί των δύο ομάδων συνεπλάκησαν, με αποτέλεσμα πέντε φίλαθλοι της βουλγαρικής ομάδας να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο

Ο εκτελεστικός διευθυντής της Λέφσκι Σόφιας, Ντάνιελ Μποριμίροφ, μιλώντας σε δημοσιογράφους, αναφέρθηκε στα επεισόδια στις κερκίδες που αμαύρωσαν την έναρξη του αγώνα και ζήτησε κυρώσεις από την UEFA.

«Ελπίζω να μην διεξαχθούν άλλοι αγώνες σε αυτό το στάδιο. Πιστεύω ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε οι αγώνες να μπορούν να διεξαχθούν κανονικά. Το ποδόσφαιρο υποτίθεται ότι φέρνει χαρά στους ανθρώπους, όχι να μας επιτρέπει να βλέπουμε τέτοιες σκηνές. Οι αξιωματούχοι της UEFA δεν μπορούν να μένουν άπραγοι και να συνεχίζουν να επιτρέπουν τη διεξαγωγή αγώνων υπό τέτοιες συνθήκες», τόνισε.