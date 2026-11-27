Ψυχραιμία συνέστησε ο Ανδρέας Δημάτος μετά το 0/4 των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Την αποτίμηση μιας δύσκολης ευρωπαϊκής ομάδας για τις ελληνικές ομάδες και τον αντίκτυπο που έχει στη μάχη για τη 10η θέση έκανε με ανάρτησή του ο Ανδρέας Δημάτος.

Ο media consultant της UEFA στάθηκε στη μάχη της Ελλάδας με την Τσεχία για τη διατήρηση της 10ης θέσης, μιας και οι τσέχικες ομάδες πήραν αποτελέσματα και μείωσαν την απόσταση.

Αναλυτικά:

Δύσκολο βράδυ και κακή ευρωπαϊκή εβδομάδα για το ελληνικό ποδόσφαιρο με μηδέν στα τέσσερα, αλλά δεν ήρθε η καταστροφή... Και δεν χρειάζεται πανικός!

Στο ημίχρονο των αποψινών βραδινών αγώνων η κατάσταση ήταν μάλιστα πολύ χειρότερη με την Τσεχία να έχει καλύψει τους 1,2 πόντους από τους 1,287 της διαφοράς από τη χώρα μας στο ξεκίνημα της βραδιάς...

Το πιο καλό νέο για την Ελλάδα ως προς το στόχο του top-10 ήρθε από το Letna Stadion της Πράγας με τη μεγάλη ανατροπή της Αλκμααρ και το 2-4 επί της Σπάρτα, που νικούσε 2-0 μέχρι το 52ο λεπτό...

Οχι γιατί οι Τσέχοι δεν έκαναν το τρία στα τρία αλλά γιατί δυσκολεύει η υπόθεση πρόκριση για τη Σπάρτα Πράγας στο Europa, μετά τον διαφαινόμενο βέβαιο αποκλεισμό της Σλάβια στο Champions League.

Mόνο με τη Βικτόρια Πλζεν, που παρά το εντυπωσιακό 4-0 επί της Μπενφίκα έχει πολύ δρόμο ακόμα για να προκριθεί (ισόβαθμη είναι με τον ΟΦΗ και με πιο δύσκολο πρόγραμμα), δύσκολο να κάνουν την ανατροπή οι Τσέχοι. Η Γιάμπλονετς δύσκολο να κάνει την υπέρβαση στο Conference.

Το πιο κακό νέο της βραδιάς είναι ότι στη βαθμολογία της εφετινής σεζόν μας έχουν περάσει και η Δανία μετά τη Νορβηγία και έχουμε πέσει στη 12η θέση.

Ο δείκτης αυτός αποδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντικός και θα χρειαστεί δουλειά στη συνέχεια της ευρωπαϊκής σεζόν!