Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για την πρώτη ήττα του Παναθηναϊκού φέτος στην Ευρώπη που ήρθε με ένα κακό 20λεπτο, το μάθημα, για όλους στην ομάδα και την αντίδραση που πρέπει να βγει την Κυριακή στο Περιστέρι.

Κάποια στιγμή θα ερχόταν και η πρώτη ήττα στην Ευρώπη, για τον Παναθηναϊκό. Μετά από έξι παιχνίδια το καλοκαίρι και άλλα τρία στην League Phase στο δέκατο παιχνίδι ήρθε η ήττα στην Δανία. Για να είμαι ειλικρινής για το ματς αυτό ανησυχούσα πολύ και λόγω απουσιών και λόγω πλαστικού τάπητα και λόγω Νόρτζελαντ, που είχε 11 γκολ στα δύο τελευταία ματς στο πρωτάθλημα και τα πέντε από αυτά τα έβαλε στην Κοπεγχάγη. Για αυτό και πριν το ματς έλεγα, ότι "υπογράφω την ισοπαλία να πάει η ομάδα στους 10 πόντους". Τελικά ούτε ισοπαλία ήρθε και η ήττα ήρθε με τρόπο που δεν περίμενα.

Ο Παναθηναϊκός για 55 λεπτά στο γήπεδο με τα θεματάκιά του στην άμυνα ήταν κυρίαρχος, είχε τον έλεγχο του αγώνα και ήταν μπροστά με 0-2. Εκεί, όμως, και ειδικά από το 60 και μετά λες και έσβησαν τα φώτα και άρχισαν οι Δανοί να παίζουν κάθετα σε χώρους, που έδωσε ο Παναθηναϊκός, που μέχρι τότε δεν έδινε.

Το εύκολο είναι να πω σήμερα, ότι φταίει ο Νίστρουπ, η να τα βάλω με κάποιον παίκτη. Αυτό, που ισχύει είναι , ότι όπως όλοι μαζί για 55 λεπτά είχαν ενθουσιάσει τους 2500 οπαδούς τους, όλοι μαζί τους απογοήτευσαν με το τελικό 3-2 και την ήττα. Εκεί, που όλοι ήταν ευτυχισμένοι με αυτό, που έβλεπαν , ξαφνικά δεν πίστευαν αυτό, που έβλεπαν.

Ναι εκεί στο 1-2 θα μπορούσε να μπει ένα χαφ ακόμα και να αφαιρεθεί ένας επιθετικός. Ναι ίσως να μην έπρεπε να βγει ο Πελίστρι. Ναι στο κέντρο άμυνας έγιναν λάθη και φώναζε η απουσία του Ντε Φράι και η ανάγκη η ομάδα να πάρει τον Γενάρη έναν καλό στόπερ. Ωραία αυτό να το πω και να κάνω την κριτική μου. Από αυτό μέχρι το σημείο να αρχίσω τους αφορισμούς, το κακό κράξιμο στον προπονητή, που έχει 19 νίκες σε 24 ματς και μόλις δύο ήττες, η να κράζω τους παίκτες, που για 60 λεπτά έδειξαν ένα πολύ καλό πρόσωπο στο γήπεδο δεν θα το κάνω.

Αυτά είναι Ελλαδίστικες νοοτροπίες, στις νίκες αποθεώνουμε στις ήττες απαξιώνουμε. Αν γινόταν γκολ το σουτ του Λούζα και έγραφε το 1-3 απόψε θα κάναμε πάλι κουβέντα για μία ακόμα νίκη. Με το αν, όμως, δεν γίνεται ανάλυση αγώνα, Ούτε εκ του αποτελέσματος. Η ομάδα για 55 λεπτά είχε πολύ καλή απόδοση σε ένα δύσκολο τερέν. Ειδικά από το 76 και μετά ότι έχτιζε το γκρέμισε. Μπορεί να συμβεί σε ένα ματς, συνέβη στο σημερινό. Είμαι σίγουρος, ότι τα λάθη, που έγιναν και στα τρία γκολ θα τα αξιοποιήσει ο Νίστρουπ, για να μην επαναληφθούν. Η πρόκριση στους 16 απευθείας δεν έχει χαθεί ακόμα και το λέω τώρα, που οι περισσότεροι λένε "με Φράιμπουργκ και Μπράιτον δεν έχουμε τύχη". Εγώ λέω, ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάρει τους βαθμούς του χρειάζεται και να μπει στην πρώτη οκτάδα.

Πρώτα, όμως, η ομάδα πρέπει να βγάλει αντίδραση και να πάει να νικήσει την Κυριακή στο Περιστέρι. Εκεί το πρέπει είναι μεγαλύτερο από ότι ήταν στην Δανία.

Για τον κόσμο του Παναθηναϊκού τι να πεις. 2500 κόσμος έκανε την έδρα της Νόρτζελαντ Λεωφόρο και στο τέλος παρά την πίκρα του, φώναξε τους παίκτες στο πέταλο και τους στήριξε σε μία δύσκολη στιγμή. Αυτό εννοούμε στήριξη. Μετά από στραβές και ήττες, τότε χρειάζεται στήριξη και ο κόσμος, που ταξίδεψε τόσα χιλιόμετρα και ήρθε Δανία το έκανε και τους αξίζουν πολλά μπράβο.

*Τρομερό γκολ ο Γιάγκουσιτς και τακουνάκι-πάσα στο γκολ του Ραστόντερ, που πάλι σκόραρε. Ο Κροάτης είναι σε κάθε ματς και καλύτερος και αυτό είναι το καλύτερο νέο για τη συνέχεια.