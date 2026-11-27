Ο Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ θυμήθηκε τα παιχνίδια κόντρα στον ΟΦΗ στο πιο… πιεστικό «Γεντί Κουλέ».

Στην Ελλάδα επέστρεψε ο Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ ως παίκτης της Άντερλεχτ και ήταν πολύ καλός στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ. Στις δηλώσεις του θυμήθηκε τις επισκέψεις του στο στο «Γεντί Κουλέ» ως παίκτης του Ολυμπιακού, κάνοντας τη σύγκριση με το παιχνίδι ανάμεσα στην Άντερλεχτ και τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο στάδιο.

«Ο ΟΦΗ έχει αλλάξει λίγο. Την προηγούμενη φορά έπαιξα στο άλλο γήπεδο (σ.σ. Γεντί Κουλέ), ένιωθα τον κόσμο πολύ κοντά. Τώρα φυσικά είχε περισσότερους οπαδούς. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους οπαδούς μας, αλλά και οι φίλοι του ΟΦΗ έκαναν πολύ καλή δουλειά, αλλά στο άλλο γήπεδο ένιωθα πολύ περισσότερο την πίεση», δήλωσε αρχικά ο μπακ της Άντερλεχτ.

Για το παιχνίδι τόνισε: «Χαίρομαι που βρίσκομαι στην Ελλάδα ξανά. Είναι σημαντικοί οι τρεις βαθμοί που πήραμε σήμερα. Έχουμε όμως ακόμα τρεις αγώνες και θα παλέψουμε για να πάρουμε την πρόκριση στην επόμενη φάση».

Για την αγωνιστική παρουσία του ΟΦΗ, πρόσθεσε: «Ο ΟΦΗ είναι μία πολύ επιθετική ομάδα με καλή οργάνωση, δεν ήταν εύκολο για εμάς. Μετά το γκολ του ΟΦΗ με το πέναλτι, το παιχνίδι έγινε… χάος, δεν μπορούσαμε εύκολα να το κοντρολάρουμε. Αλλά πιστεύω ότι κάναμε ένα καλό παιχνίδι και πιστεύω ότι δίκαια πήραμε τους τρεις βαθμούς».