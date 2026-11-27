Καταστροφική εικόνα είχε η Μπενφίκα στο Πλζεν, χάνοντας 4-0 από τη Βικτόρια για το Europa League, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να ζητά συγγνώμη από τους οπαδούς, να τονίζει πως ήταν θέμα νοοτροπίας, ενώ έδωσε το σύνθημα για βελτίωση ενόψει της συνέχειας.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης ήταν επικριτικός για την απόδοση της Μπενφίκα και υποσχέσθηκε βελτίωση στον επόμενο αγώνα εναντίον της Φαμαλικάο. Τόνισε ότι «είναι πολύ δύσκολο» να εξηγήσει τι συνέβη στην Μπενφίκα στην έδρα της Βικτόρια Πλζεν. «Δεν ήμασταν καλοί, αλλά όταν έχουμε κακές μέρες μπορούμε να δεχτούμε ένα ή δύο γκολ, αλλά δεν μπορούμε να υποφέρουμε έτσι. Πρέπει να βελτιωθούμε το συντομότερο δυνατό γιατί έχουμε σύντομα σημαντικούς αγώνες», ανέφερε αρχικά στο Sport TV.

Ο Έλληνας επιθετικός, ο οποίος δεν κατάφερε να πετύχει ούτε ένα σουτ στην εστία, έδωσε τα εύσημα στον αντίπαλο, αλλά είπε ότι η Μπενφίκα πρέπει να βελτιώσει την ψυχολογία της: «Έπαιξαν πολύ καλά, άξιζαν τη νίκη, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε τους εαυτούς μας και όχι την Πλζεν. Πρέπει να παίξουμε καλύτερα, να είμαστε πιο επιθετικοί στις μονομαχίες. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε δύο γκολ σε δύο λεπτά. Δεν πρόκειται μόνο για ποδόσφαιρο, πρόκειται περισσότερο για νοοτροπία, πρόκειται για χαρακτήρα που πρέπει να βελτιώσουμε. Δεν μπορούμε να χάνουμε παιχνίδια σαν κι αυτό, ζητάμε συγγνώμη από τους οπαδούς μας, δεν ήμασταν ούτε στο 10% των δυνατοτήτων μας».

Τέλος, ο 28χρονος άσος έστρεψε την προσοχή του στον αγώνα εναντίον της Φαμαλικάο τη Δευτέρα, στέλνοντας ένα μήνυμα στους οπαδούς της Μπενφίκα. «Πρέπει να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ των παιχνιδιών. Δεν μπορούμε να παίζουμε έτσι. Μπορούμε να χάσουμε σε μια κακή μέρα, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Δεν παίζουμε για τον Παυλίδη ή άλλους παίκτες. Αυτός ο σύλλογος είναι μεγαλύτερος από εμένα και ολόκληρη την ομάδα. Δεν μπορούμε να είμαστε τόσο κακοί, γιατί σήμερα ήταν πολύ άσχημο. Το να χάσουμε με 4-0 είναι απαράδεκτο. Ελπίζω οι οπαδοί να έρθουν στον επόμενο αγώνα για να μας στηρίξουν. Καταλαβαίνω ότι θα είναι δύσκολο, αλλά υπόσχομαι ότι θα δώσουμε τα πάντα για να κερδίσουμε τον επόμενο αγώνα», κατέληξε.