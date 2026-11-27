Ο άλλοτε κεντρικός αμυντικός του ΠΑΟΚ, Μιγκέλ Βίτορ, αποκάλυψε τον διάλογο που είχε με τον Ορκούν Κοκτσού, με αφορμή την άρνηση του Τούρκου διεθνή να ανταλλάξουν χειραψία πριν από την αναμέτρηση της Μπεσίκτας με τη Χάποελ Μπερ Σεβά

Ένα περιστατικό με πολιτικές προεκτάσεις έφερε στο φως της δημοσιότητας ο Μιγκέλ Βίτορ, ο οποίος αναφέρθηκε σε όσα διαδραματίστηκαν πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης ανάμεσα στην τουρκική και την ισραηλινή ομάδα.

Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Δικεφάλου και νυν αρχηγός της Χάποελ Μπερ Σεβά υποστήριξε πως ο Ορκούν Κοκτσού αρνήθηκε να του δώσει το χέρι κατά τη διάρκεια των καθιερωμένων χειραψιών, με τον ίδιο να ζητά εξηγήσεις για τη στάση του.

Όπως αποκάλυψε ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός, η απάντηση που έλαβε από τον Τούρκο διεθνή είχε σαφές πολιτικό περιεχόμενο, με τον Βίτορ να εκφράζει τη διαφωνία του σχετικά με την έκταση που λαμβάνει η εμπλοκή της πολιτικής στο ποδόσφαιρο.

«Ρώτησα τον Ορκούν Κοκτσού γιατί δεν μου έσφιξε το χέρι. Μου απάντησε: "Στην κουλτούρα μας δεν σφίγγουμε ματωμένα χέρια". Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να χρησιμοποιούμε το ποδόσφαιρο ως εργαλείο της πολιτικής σε τέτοιο βαθμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται πως ο Μιγκέλ Βίτορ φόρεσε την ασπρόμαυρη φανέλα για μία τριετία (2013-2016), προτού αποχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό το Ισραήλ και τη Χάποελ Μπερ Σεβά. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του εκεί απέκτησε την ισραηλινή υπηκοότητα, με αποτέλεσμα να αγωνιστεί και με τα χρώματα της εθνικής ομάδας της χώρας.