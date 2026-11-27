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Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη και Γιάννη Σερέτη, τον απόηχο των χθεσινών ευρωπαϊκών αγώνων, το κάζο της Εθνικής μπάσκετ, αλλά και όλο το ρεπορτάζ ενόψει της επανέναρξης του πρωταθλήματος.