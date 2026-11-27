Η κλήρωση του EURO U21 μας «έκλεισε» το μάτι, με την Εθνική Ελπίδων να αντιμετωπίζει στα γήπεδα της Σερβία τις Πορτογαλία, Τσεχία και Κροατία - Το προφίλ των αντιπάλων της Γαλανόλευκης.

Στον 3ο όμιλο της τελικής φάσης του 2027 EURO U21 με αντιπάλους την Τσεχία, την Πορτογαλία και την Κροατία θα αγωνιστεί η Εθνική Ελπίδων.

Οι αγώνες της τελικής φάσης θα διεξαχθούν από 16 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου 2027 στη Σερβία και την Αλβανία και συγκεκριμένα οι αγώνες του ομίλους της Ελλάδας θα διεξαχθούν στην Σερβία.

Ποιες ομάδες θα βρει απέναντι της η Ελλάδα και ποια είναι τα δυνατά τους σημεία; Από τον Μόρα της Πορτογαλίας μέχρι τον... Τσεχ της Τσεχίας και τον Γιάγκουσιτς της Κροατίας και του Παναθηναϊκού.

- Πορτογαλία

Η Πορτογαλία εξασφάλισε την παρουσία της στην τελική φάση του EURO U21, κατακτώντας την πρώτη θέση στον 2ο προκριματικό όμιλο, με απολογισμό οκτώ νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα σε δέκα αναμετρήσεις. Εντυπωσιακή ήταν η συγκομιδή της σε επίπεδο τερμάτων (35-2), με τον Ροντρίγκο Μόρα να αναδεικνύεται πρώτος σκόρερ της με πέντε γκολ.

Οι Ίβηρες βρέθηκαν στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας της κλήρωσης, με συντελεστή 37,635. Έχουν φτάσει τρεις φορές στον τελικό της διοργάνωσης (1994, 2015, 2021), χωρίς να κατακτήσουν το τρόπαιο, ενώ το 2025 έφτασαν μέχρι τα προημιτελικά. Πρόκειται για την έκτη παρουσία τους στις τελευταίες επτά διοργανώσεις, έχοντας ξεπεράσει τη φάση των ομίλων στις τρεις προηγούμενες συμμετοχές τους.

- Κροατία

Η Κροατία τερμάτισε στην κορυφή του 8ου προκριματικού ομίλου, καταγράφοντας έξι νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα σε οκτώ αναμετρήσεις, με τέρματα 15-3. Πρώτοι σκόρερ της ήταν οι Λέον Γκργκιτς και Αντριάνο Γιάγκουσιτς, με τέσσερα γκολ έκαστος, ενώ τοποθετήθηκε στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, με συντελεστή 32,702.

Κορυφαία πορεία της παραμένει η παρουσία στα προημιτελικά του 2021, ενώ η τελευταία συμμετοχή της καταγράφηκε το 2023. Επιστρέφει στην τελική φάση μετά την απουσία του 2025, όταν αποκλείστηκε στα πέναλτι από τη Γεωργία στα play-offs, εξασφαλίζοντας την τέταρτη συμμετοχή της στις τελευταίες πέντε διοργανώσεις.

- Τσεχία

Η Τσεχία τερμάτισε δεύτερη στον προκριματικό όμιλο της Πορτογαλίας, με πέντε νίκες, τρεις ισοπαλίες και δύο ήττες, έχοντας τέρματα 17-6. Εξασφάλισε το εισιτήριο της πρόκρισης μέσω των play-offs, ξεπερνώντας το εμπόδιο της Τουρκίας με συνολικό σκορ 2-1. Πρώτος σκόρερ της ήταν ο Λούκας Μάσεκ με πέντε γκολ, ενώ βρέθηκε στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας, με συντελεστή 29,607.

Σε αντίθεση με την Πορτογαλία και την Κροατία, η Τσεχία έχει κατακτήσει το τρόπαιο, το 2002 στην Ελβετία, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Πετρ Τσεχ στη διαδικασία των πέναλτι απέναντι στη Γαλλία. Έχει προκριθεί για τέταρτη διαδοχική διοργάνωση, ενώ η φετινή ήταν η δέκατη παρουσία της στα play-offs, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ.