Μετά από 67 χρόνια από την πρώτη επίσκεψή της στην Ελλάδα, ξανά στο Καραϊσκάκη, η Μίλαν κατάφερε τελικά να κάνει σεφτέ σε ελληνικό έδαφος, έπειτα από έξι αποτυχημένες προσπάθειες.

Οι Ερυθρόλευκοι υπέστησαν μία σκληρή ήττα από τους Ιταλούς, με τον τρόπο που ήρθε, για την 5η αγωνιστική του Europa League, την πρώτη τους φέτος στη League Phase και δεύτερο με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον πάγκο, σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο θρίαμβος του 2-0 στο ξεκίνημα του β' μέρους, μετατράπηκε στον εφιάλτη του 2-4 με το σφύριγμα της λήξης.

Αυτή ήταν η πρώτη νίκη που πανηγυρίζουν οι "ροσονέρι" σε ελληνικό έδαφος μετά από έξι αποτυχημένες προσπάθειες, με δύο ήττες και τέσσερις ισοπαλίες.

Η πρώτη παρουσία τους στην Ελλάδα ήταν ξανά για ματς με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, πριν από 67 χρόνια.

Στην δεύτερη ευρωπαϊκή σεζόν της ιστορίας του, το 1959-60, ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε την Μίλαν στον 1ο γύρο του European Cup και στο πρώτο παιχνίδι τους στο Φάληρο προηγήθηκε δύο φορές με τους Παπάζογλου και Υφαντή, αλλά ισοφαρίστηκε ισάριθμες από τέρματα του Αλταφίνι για το τελικό 2-2.

Σχεδόν 15 χρόνια μετά, η μεγάλη Μίλαν του Ριβέρα θα αντιμετώπιζε τον ΠΑΟΚ του Κούδα στα προημιτελικά του Κυπέλλου Κυπελλούχων. Στο πρώτο παιχνίδι τους στο Μιλάνο, επικράτησε με 3-0, αλλά στη ρεβάνς της Τούμπας, μπροστά σε σχεδόν 44.000 κόσμο (!) ήρθε πάλι ισόπαλη 2-2. Ξανά η ελληνική ομάδα ήταν που προηγήθηκε δύο φορές με ισάριθμες κεφαλιές του Σαράφη, ενώ οι Ιταλοί απάντησαν αρχικά με τον -μετέπειτα προπονητή του Ολυμπιακού- Αλμπέρτο Μπιγκόν και τον Τρεσόλντι.

Μετά από 17 χρόνια η Μίλαν ήρθε πάλι στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ αυτή τη φορά, στο πλαίσιο των ομίλων του Champions League το 1994-95 και στο "Νίκος Γκούμας" κατάφερε να την κρατήσει στο 0-0.

Στην επόμενη επίσκεψή της στην Ελλάδα, το 2006, η Μίλαν θα αντιμετώπιζε πάλι την ΑΕΚ, η οποία πανηγύρισε την σπουδαία εκείνη νίκη με το γκολ-φάουλ του Σέζαρ (Champions League), ενώ μετά από 11 χρόνια πάλι θα έμενε αλώβητη η Ένωση ως γηπεδούχος με τους Ιταλούς, στο Europa League αυτή τη φορά, κρατώντας ξανά το μηδέν πίσω (0-0).

Η προηγούμενη επίσκεψη των "ροσονέρι" πριν τη χθεσινή, ήταν τον Δεκέμβριο του '18, όταν ο Ολυμπιακός ήθελε μόνο νίκη επί της Μίλαν για να προκριθεί στους "32" του Europa League και "κατάπιε" τους Ιταλούς με 3-1.