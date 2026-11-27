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Στην κλινική του Μονάχου επέστρεψαν για την προγραμματισμένη επανεξέταση μετά το χειρουργείο τους, οι Τάχα Άλι και Γίρι Παβλένκα.

Τάχα Άλι και Γίρι Παβλένκα αποτελούν τους δύο άτυχους των τελευταίων μηνών, καθώς αμφότεροι υπέστησαν εξάρθρωση ώμου μετά το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό.

Στις αρχές Οκτώβρη και συγκεκριμένα στις 8 του μήνα, τόσο ο Τσέχος όσο και ο Σουηδός βρέθηκαν στο Μόναχο, περνώντας την πόρτα του χειρουργείου, προκειμένου να αντιμετωπίσουν με αυτόν τον τρόπο τον τραυματισμό τους.

Χθες (26/11) και περίπου 1,5 μήνα μετά το χειρουργείο, οι δύο τους βρέθηκαν ξανά στην κλινική της Γερμανίας για την καθιερωμένη επανεξέταση.

Αμφότεροι πάντως έχουν αρκετό δρόμο μπροστά τους για την επιστροφή στη δράση, καθώς ειδικότερα η περίπτωση του Τσέχου κίπερ είναι πιο εξειδικευμένη ελέω και της θέσης που αγωνίζεται.