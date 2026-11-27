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Ο τεχνικός της Μίλαν απολογήθηκε για τη συμπεριφορά του Ντιέγκο Μορέιρα μετά το τέταρτο γκολ που πέτυχε στο Καραϊσκάκη.

O 22χρονος Βέλγος χαφ έβαλε το... κερασάκι στην τούρτα στην ανατροπή της Μίλαν στο Φάληρο, διαμορφώνοντας το τελικό 2-4 κόντρα στον Ολυμπιακό.

Μετά το γκολ που πέτυχε στην εκπνοή του αγώνα, πανηγύρισε επιδεικτικά μπροστά στους φίλους του Ολυμπιακού και ο Ρούμπεν Αμορίμ έσπευσε να απολογηθεί για τη συμπεριφορά του.

«Δεν θα ξανασυμβεί. Ο Μορέιρα είναι ένα νεαρό παιδί που παίζει, αλλά πρέπει να ωριμάσει. Ξέρουμε ότι δεν θα μας άρεσε αν το έκαναν αυτό στους οπαδούς μας. Είναι δική μου ευθύνη και ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν το έκανε με κακή πρόθεση», δήλωσε ο προπονητής των "ροσονέρι".