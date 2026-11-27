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Ο προπονητής της Μπαρτσελόνα, Χάνσι Φλικ, προχώρησε σε μια ξεχωριστή κίνηση, μοιράζοντας το μπόνους που έλαβε για την περυσινή κατάκτηση της La Liga με ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά πίσω από την επιτυχία της ομάδας.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Catalunya Radio, ο 61χρονος Γερμανός τεχνικός αποφάσισε να διαθέσει ολόκληρο το ποσό του πριμ στα 35 μέλη του προσωπικού των «μπλαουγκράνα», μοιράζοντάς το ισόποσα.

Παρότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι προβλέπεται να λαμβάνουν μπόνους για τις αγωνιστικές επιτυχίες του συλλόγου, ο Φλικ θέλησε να τους προσφέρει μια επιπλέον επιβράβευση, αναγνωρίζοντας τη δική τους συμβολή στην κατάκτηση του τίτλου.

Η πρωτοβουλία του Γερμανού προπονητή ξεχωρίζει, καθώς δεν συνηθίζονται αντίστοιχες κινήσεις στο υψηλότερο επίπεδο του ποδοσφαίρου. Μάλιστα, ανάλογο παράδειγμα είχε δώσει στο παρελθόν και ο Πεπ Γκουαρδιόλα, προσφέροντας χρήματα από διαφημιστική του συνεργασία.