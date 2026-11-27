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Η SHARP φέρνει την τεχνολογία, την ποιότητα και την αξιοπιστία στο σπίτι σου, με μοναδικές Black Friday προσφορές σε πλυντήρια ρούχων, ψυγεία, στεγνωτήρια, πλυντήρια πιάτων και συσκευές κουζίνας!

Η φετινή Black Friday είναι η ιδανική ευκαιρία για να ανανεώσεις το σπίτι σου, επιλέγοντας ηλεκτρικές συσκευές που συνδυάζουν σύγχρονο σχεδιασμό, προηγμένες λειτουργίες και υψηλή ενεργειακή απόδοση.

Η SHARP, ένα από τα πιο αναγνωρισμένα ονόματα στην παγκόσμια αγορά ηλεκτρικών συσκευών, παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων για κάθε ανάγκη του σύγχρονου νοικοκυριού, σε ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές.

Πλυντήρια ρούχων SHARP – Η καθαριότητα γίνεται πιο εύκολη!

Με χωρητικότητες από 6 έως 10 κιλά, τα πλυντήρια ρούχων SHARP καλύπτουν τις ανάγκες κάθε οικογένειας.

Ξεχωρίζει το μοντέλο των 10 κιλών με μεγάλη πόρτα 51 εκατοστών, τεχνολογία αυτόματης δοσολογίας απορρυπαντικού Dose-On, λειτουργία ατμού και ενεργειακή κλάση Α.

Οι προηγμένες λειτουργίες πλύσης, τα γρήγορα προγράμματα και οι σύγχρονες τεχνολογίες φροντίδας των ρούχων κάνουν την καθημερινότητα πιο άνετη και αποτελεσματική.

Ψυγεία SHARP – Φρεσκάδα και τεχνολογία για κάθε κουζίνα

Τα ψυγεία SHARP συνδυάζουν μεγάλη χωρητικότητα, κομψό σχεδιασμό και προηγμένες τεχνολογίες συντήρησης τροφίμων.

Με λύσεις Advanced No Frost, ειδικούς χώρους διατήρησης φρούτων και λαχανικών και έξυπνη διαχείριση ψύξης σε επιλεγμένα μοντέλα, προσφέρουν όσα χρειάζεται ένα σύγχρονο σπίτι.

Στεγνωτήρια, πλυντήρια πιάτων και συσκευές κουζίνας

Η Black Friday της SHARP δεν σταματά στο πλυντήριο και το ψυγείο!

Ανακάλυψε στεγνωτήρια με τεχνολογία αντλίας θερμότητας, πλυντήρια πιάτων για μεγαλύτερη άνεση στην καθημερινότητα, αλλά και εντοιχιζόμενους φούρνους, κεραμικές εστίες και φούρνους μικροκυμάτων.

Μια ολοκληρωμένη πρόταση για να εξοπλίσεις την κουζίνα και το σπίτι σου με την αξιοπιστία της SHARP.

BLACK FRIDAY – Η ευκαιρία να αναβαθμίσεις το σπίτι σου!

Αν σχεδιάζεις να αντικαταστήσεις μια παλιά συσκευή ή να εξοπλίσεις το νέο σου σπίτι, τώρα είναι η στιγμή να ανακαλύψεις τις ειδικές Black Friday τιμές της SHARP.

Πού θα βρεις τις λευκές συσκευές SHARP;

Αναζήτησε τα προϊόντα SHARP στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων ηλεκτρικών ειδών σε όλη την Ελλάδα, σε μεγάλες αλυσίδες και σε επιλεγμένα ηλεκτρονικά καταστήματα, όπως τα ΠΛΑΙΣΙΟ, ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, PUBLIC, allsmart.gr, you.gr και e-shop.gr, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα κάθε προϊόντος και τις συμμετέχουσες προσφορές.

Η SHARP εκπροσωπείται στην ελληνική αγορά από την GRC TECH A.E., η οποία διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα.

SHARP – Η επόμενη συσκευή σου!

Μάθε περισσότερα στο www.grctech.gr.

Οι προσφορές και η διαθεσιμότητα ενδέχεται να διαφέρουν ανά κατάστημα και προϊόν.