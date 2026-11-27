Μια συνέντευξη με ξεχωριστό ενδιαφέρον παραχώρησε ο Ηρακλής Νύκταρης στη Μαριαλένα Πασχίδη ανοίγοντας τα χαρτιά του και μιλώντας για πρόσωπα και καταστάσεις που βρίσκονται στο επίκεντρο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο Ηρακλής Νύκταρης αναφέρθηκε στους παράγοντες που πρωταγωνιστούν σήμερα καταθέτοντας τις προσωπικές του απόψεις και μιλώντας ανοιχτά για πρόσωπα και καταστάσεις που γνωρίζει καλά από την πολυετή παρουσία του στον χώρο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννη Αλαφούζο, για τον οποίο υποστήριξε πως οι συνεργάτες που είχε όλα αυτά τα χρόνια στο πλευρό του βρίσκονταν εκεί κυρίως για τα χρήματα, εκφράζοντας τη δική του άποψη για τα πρόσωπα που τον περιέβαλλαν.

Ξεχωριστή ήταν και η τοποθέτησή του για τον ισχυρό άνδρα του Άρη, Θοδωρή Καρυπίδη. Ο Νύκταρης μίλησε για τη μεταξύ τους σχέση, τονίζοντας πως, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ήταν εκείνος που έβαλε τον Καρυπίδη στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Από την άλλη πλευρά, δεν έκρυψε την εκτίμηση που τρέφει για τον Ιβάν Σαββίδη, κάνοντας ειδική αναφορά στον ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ και στη στάση του απέναντί του.

Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η αναφορά του στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, εκφράζοντας τη στήριξή του προς το πρόσωπό του και υπογραμμίζοντας πως αντιλαμβάνεται την αγωνία που μπορεί να αισθάνεται ένας πατέρας και θα σταθεί στο πλευρό του.

Μια συνέντευξη με προσωπικές τοποθετήσεις, αιχμηρές αναφορές και ενδιαφέρουσες αποκαλύψεις!