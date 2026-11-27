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Ο Λιονέλ Μέσι θα αγωνιστεί στον αποχαιρετιστήριο αγώνα του πρώην συμπαίκτη του στην εθνική Αργεντινής, Κάρλος Τέβες, στις 20 Δεκεμβρίου, όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές.

Ο «Απάτσι» αποσύρθηκε το 2022, ρίχνοντας αυλαία σε μια καριέρα που περιλάμβανε θητείες σε Μάντσεστερ Σίτι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Γιουβέντους.

Ο 42χρονος Τέβες, ο οποίος ολοκλήρωσε την καριέρα του στην ομάδα όπου ξεκίνησε, τη Μπόκα Τζούνιορς, είχε δηλώσει πέρυσι ότι ήθελε τον Μέσι και τον πρώην συμπαίκτη του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Κριστιάνο Ρονάλντο, να παίξουν σε αντίπαλες ομάδες στο αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του.

«Θα είναι πραγματική τιμή να υποδεχτούμε τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο στον "τελευταίο χορό" του Απάτσι», ανέφεραν οι διοργανωτές σε ανάρτησή τους στο Instagram την Πέμπτη.

Οι Ρίο Φέρντιναντ, Σέρχιο Αγουέρο, Λεάντρο Παρέδες, Τζανλουίτζι Μπουφόν και Μαρτίν Παλέρμο συγκαταλέγονται μεταξύ των άλλων παικτών που έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους στον αγώνα, ο οποίος θα διεξαχθεί στο στάδιο «Λα Μπομπονέρα» της Μπόκα Τζούνιορς.