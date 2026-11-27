Η Ford Racing αποκάλυψε το Ford GT41, το ολοκαίνουργιο Hypercar της, το οποίο πρόκειται να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για τη δυναμική επιστροφή της αμερικάνικης εταιρείας στην κορυφαία κατηγορία του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής της FIA (WEC), καθώς και στον θρυλικό αγώνα των 24 Ωρών του Le Mans το 2027.

Το Ford GT41 πραγματοποίησε την πρώτη δημόσια εμφάνισή του στο Ford Field του Ντιτρόιτ, κατά τη διάρκεια του αγώνα της Ημέρας των Ευχαριστιών ανάμεσα στους Detroit Lions και τους Chicago Bears, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στην προετοιμασία της Ford Racing για τη διεκδίκηση της απόλυτης νίκης στο Le Mans.

Αποτελώντας το επόμενο κεφάλαιο στην ιστορία της Ford στους αγώνες αντοχής, το Ford GT41 βασίζεται στην πλούσια αγωνιστική κληρονομιά της εταιρείας που περιλαμβάνει, μεταξύ πολλών άλλων διακρίσεων, τέσσερις συνεχόμενες νίκες στη γενική κατάταξη του θρυλικού Le Mans, από το 1966 έως και το 1969. Καθώς η αμερικανική εταιρεία προετοιμάζεται για να αντιμετωπίσει και πάλι στο Le Mans τους κορυφαίους κατασκευαστές του κόσμου, το ντεμπούτο του νέου GT41 πραγματοποιείται 60 χρόνια μετά το ιστορικό 1-2-3 της Ford στον εμβληματικό αγώνα του 1966.

Ο Bill Ford, εκτελεστικός πρόεδρος της Ford Motor Company, δήλωσε: «Η αγωνιστική ιστορία της Ford ξεκίνησε πριν από 125 χρόνια, όταν ο προπάππους μου κέρδισε έναν αγώνα, γεγονός που τον βοήθησε να ιδρύσει τη Ford Motor Company. Ο θρίαμβός μας στο Le Mans το 1966 με την κατάκτηση των τριών πρώτων θέσεων παραμένει μία από τις πιο καθοριστικές στιγμές στην ιστορία του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού. Τιμούμε αυτή την κληρονομιά, αλλά σίγουρα μας κινητοποιεί η προοπτική να αναλάβουμε νέες και ακόμη μεγαλύτερες προκλήσεις. Το Ford GT41 εκφράζει ακριβώς αυτό το ακραίο και τολμηρό πνεύμα. Είναι η ευκαιρία μας να επιστρέψουμε στο Le Mans και να διεκδικήσουμε τη νίκη. Δεν αγωνιζόμαστε όμως μόνο για τα τρόπαια. Η συμμετοχή μας στις κορυφαίες κατηγορίες των αγώνων μας ωθεί να καινοτομούμε, ενώ όσα μαθαίνουμε στις πίστες μάς βοηθούν να κατασκευάζουμε ακόμα καλύτερα αυτοκίνητα για τους πελάτες μας».

Κάτι περισσότερο από ένα όνομα

Ως διάδοχος του θρυλικού Ford GT40, το Ford GT41 συνδέει άμεσα την αγωνιστική κληρονομιά της Ford με τις μελλοντικές της φιλοδοξίες.

Όπως συνέβη και με τον προκάτοχό του, το GT41 πήρε το όνομά του από τις διαστάσεις του, καθώς το ύψος του από το έδαφος έως την εισαγωγή αέρα φτάνει τις 41 ίντσες (104,1 cm). Η ονομασία του παραπέμπει τόσο στον τεχνικό σχεδιασμό του αυτοκινήτου όσο και στη θέση του στην αγωνιστική ιστορία της Ford Racing, καθώς η εταιρεία προετοιμάζεται να διεκδικήσει και πάλι τη νίκη στο Le Mans.

Η επιστροφή στην κορυφή

Η Ford Racing ηγήθηκε της συνολικής εξέλιξης του νέου GT41, όχι μόνο σχεδιάζοντας αλλά και κατασκευάζοντας εξ ολοκλήρου τον κινητήρα του στις δικές της εγκαταστάσεις. Η μονάδα κίνησης που το τροφοδοτεί συνδυάζει έναν ατμοσφαιρικό V8 κινητήρα 5,4 λίτρων που βασίζεται στην οικογένεια κινητήρων Coyote, με υβριδικό σύστημα κίνησης.

Πέρα από την αγωνιστική διάσταση, το πρόγραμμα συμμετοχής της Ford Racing στο WEC και στις 24 Ώρες του Le Mans αποτελεί ένα διεθνές πεδίο εξέλιξης καινοτόμων τεχνολογιών που δίνει στη Ford τη δυνατότητα να αξιοποιεί τις γνώσεις και τεχνολογίες που αποκτά τόσο στις αγωνιστικές δραστηριότητές της όσο και ευρύτερα στην εξέλιξη των μοντέλων παραγωγής.

Η τεχνογνωσία και οι διαδικασίες εξέλιξης από τα παγκόσμια αγωνιστικά προγράμματα της Ford Racing – συμπεριλαμβανομένης της Formula 1 μέσω της συνεργασίας της με τη Red Bull Ford Powertrains αλλά και αγώνων όπως το Ράλι Ντακάρ – συμβάλλουν στην περαιτέρω επιτάχυνση της εξέλιξης του νέου Hypercar. Η μεταφορά τεχνογνωσίας καλύπτει τομείς όπως τα υβριδικά συστήματα, το λογισμικό αλλά και προηγμένες μεθόδους κατασκευής, ενισχύοντας τη σύνδεση ανάμεσα στα αγωνιστικά προγράμματα και τα αυτοκίνητα παραγωγής της Ford.

Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας λειτουργεί και προς τις δύο κατευθύνσεις, καθώς τόσο οι εμπειρίες όσο και η τεχνογνωσία που αποκτά Ford Motor Company συνολικά από τις δραστηριότητές της συμβάλλει επίσης στην εξέλιξη των αγωνιστικών προγραμμάτων της.

Ο Mark Rushbrook, παγκόσμιος διευθυντής της Ford Racing, δήλωσε: «Το πρόγραμμα Hypercar συνδυάζει ό,τι καλύτερο διαθέτουν σήμερα η Ford Racing και η Ford Motor Company. Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη μεταφορά γνώσης, τεχνολογίας και τεχνογνωσίας ανάμεσα στα αγωνιστικά μας προγράμματα και στα αυτοκίνητα που κατασκευάζουμε για τους πελάτες. Το Le Mans κατέχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία της Ford και είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που επιστρέφουμε για να διεκδικήσουμε τη νίκη. Ωστόσο, το εγχείρημα αυτό αφορά πολύ περισσότερα από έναν αγώνα. Στόχος είναι να δημιουργήσουμε ένα ανταγωνιστικό αγωνιστικό πρόγραμμα που θα προσφέρει οφέλη σε ολόκληρη την εταιρεία και θα συμβάλει στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ford Racing».

Με τα χρώματα της Ford

Τα διαφορετικά livery του Ford GT41 κατά τη διάρκεια της εξέλιξής του αφηγούνται την πορεία του προς το 2027. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε ένα ειδικό καμουφλάζ, με σκοπό να αποκρύπτει τις τεχνικές και αεροδυναμικές λεπτομέρειες κατά τη διάρκεια των δοκιμών εξέλιξης, ενώ τώρα αποκαλύπτεται ο χαρακτηριστικός – σε αποχρώσεις του μπλε – σχεδιασμός του, ο οποίος αναδεικνύει την αγωνιστική ταυτότητα της Ford Racing ως «America's Race Team». Στις λεπτομέρειες που ενσωματώνονται στο αμάξωμα περιλαμβάνονται η αμερικανική σημαία, ένας φαλακρός αετός, το εθνικό σύμβολο των ΗΠΑ, καθώς και το γλυπτό «The Spirit of Detroit» που βρίσκεται στο Ντιτρόιτ.

Το τελικό αγωνιστικό livery του αυτοκινήτου θα αποκαλυφθεί πριν από την έναρξη της σεζόν του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής της FIA για το 2027, στο Κατάρ.

Από την εξέλιξη στη γραμμή της εκκίνησης

Το Ford GT41 έχει ήδη ολοκληρώσει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα δοκιμών στην Ευρώπη, με την ομάδα να αξιοποιεί τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν για να προχωρήσει στις απαραίτητες βελτιώσεις πριν από το αγωνιστικό ντεμπούτο του.

Ο Dan Sayers, επικεφαλής του προγράμματος Hypercar της Ford Racing, δήλωσε: «Η αποκάλυψη του Ford GT41 αποτελεί μια σημαντική στιγμή για όλους όσοι συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Είναι το αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς από τις ομάδες μηχανικών, σχεδιασμού και εξέλιξης και ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία μας προς το 2027. Γνωρίζουμε το μέγεθος της πρόκλησης που έχουμε μπροστά μας. Ο ανταγωνισμός στην κατηγορία Hypercar βρίσκεται σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο και σίγουρα δεν υπάρχουν εύκολοι δρόμοι προς την επιτυχία. Επικεντρωθήκαμε στη δημιουργία των σωστών θεμελίων, στη συγκέντρωση των κατάλληλων ανθρώπων και στη μεγιστοποίηση της γνώσης που αποκτούμε σε κάθε στάδιο της εξέλιξης. Έχουμε σημειώσει ενθαρρυντική πρόοδο μέσα από το πρόγραμμα δοκιμών, ωστόσο απομένει ακόμη πολύς δρόμος μέχρι την έναρξη της σεζόν. Όλη η ομάδα μοιράζεται την ίδια φιλοδοξία και είμαστε αποφασισμένοι να δημιουργήσουμε τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για να διεκδικήσουμε τη νίκη».

Η προσοχή της Ford Racing στρέφεται τώρα στην επόμενη φάση, με περαιτέρω δοκιμές να είναι προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν στις ΗΠΑ καθ' όλη τη διάρκεια του Δεκεμβρίου 2026 και του Ιανουαρίου 2027.

Παράλληλα με την εξέλιξη του αυτοκινήτου, η Ford Racing έχει συγκροτήσει μια διεθνή ομάδα οδηγών με σημαντική εμπειρία, η οποία αποτελείται από τους Logan Sargeant, Tom Blomqvist, Matt Campbell, Sebastian Priaulx, Mike Rockenfeller και Nick Yelloly. Η ομάδα θα έχει στη διάθεσή της επίσης τον Tom Dillmann, ο οποίος θα αποτελεί τον αναπληρωματικό οδηγό της Ford Racing για το 2027.

Για τον Logan Sargeant, οδηγό της Ford στο πρόγραμμα Hypercar, η εξοικείωση με το νέο Ford GT41 αποτελεί μια ιδιαίτερα συναρπαστική διαδικασία: «Το πρόγραμμα δοκιμών του Ford GT41 εξελίσσεται πολύ θετικά μέχρι στιγμής. Κάθε φορά που οδηγούμε το αυτοκίνητο, μαθαίνουμε περισσότερα, κάνουμε βελτιώσεις και αποκτούμε καλύτερη εικόνα για όσα απαιτούνται ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Έχει γίνει τεράστια δουλειά στο παρασκήνιο και είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε την πρόοδο να αποτυπώνεται και στην πίστα. Η επίσημη αποκάλυψη του Ford GT41 αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή για όλους όσοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα και κάνει το 2027 να μοιάζει πλέον πολύ πιο κοντά. Γνωρίζουμε ότι έχουμε ακόμη πολλή σκληρή δουλειά μπροστά μας, αλλά είμαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος που συμμετέχω στην επιστροφή της Ford Racing στην κορυφαία κατηγορία των αγώνων αντοχής και ανυπομονώ να δω τι μπορούμε να πετύχουμε όλοι μαζί».

Η επιστροφή της Ford Racing στην κορυφαία κατηγορία των αγώνων αντοχής θα περιλαμβάνει συμμετοχή και στους εννέα αγώνες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής της FIA για το 2027. Η σεζόν ξεκινά τον Μάρτιο στο Κατάρ και θα συνεχιστεί στην Imola, το Silverstone και το Spa-Francorchamps, πριν από τις 24 Ώρες του Le Mans τον Ιούνιο. Κατόπιν, το πρωτάθλημα θα μεταφερθεί στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, στο Circuit of The Americas στο Τέξας των ΗΠΑ και στο Fuji της Ιαπωνίας, ενώ η αυλαία του θεσμού θα πέσει στο Μπαχρέιν.