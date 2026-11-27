Πως είναι να πρωταγωνιστείς σε Μουντιάλ στα 17 σου χρόνια; Ο Νίκος Χαλδέζος «ανοίγει» την καρδιά του στο SDNA για τις μαγικές και αξέχαστες στιγμές που ζει με την Εθνική Παίδων στο Κατάρ με φόντο τα νοκ άουτ της διοργάνωσης

Ζουν το όνειρό τους. Τα παιδιά του Παπαδάκη, έγραψαν, γράφουν και θέλουν να συνεχίσουν να γράφουν ιστορία, στην παρθενική τους παρουσία σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ17.

Ένας από τους πρωταγωνιστές της «Γαλανόλευκης», ο Νίκος Χαλδέζος, μίλησε στο SDNA, περιγράφοντας τις μαγικές και αξέχαστες στιγμές που ζει με την Εθνική Παίδων στη Ντόχα, αλλά και τους στόχους του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος ενόψει της συνέχειας, που θα βρει την Ελλάδα στους 32 της διοργάνωσης.

«Η εμπειρία είναι μαγική. Το να είσαι εδώ στο Κατάρ και να παίζεις σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι μοναδική εμπειρία για ένα 17χρονο παιδί. Νομίζω όλοι θα ήθελαν να το ζήσουν. Εμείς το ζούμε κάθε μέρα στο έπακρο. Το απολαμβάνουμε και συνεχίζουμε για να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ σχολίασε τις ομιλίες του κόουτς Παπαδάκη, τη χημεία με τον Κωνσταντίνο Σούβλατζη, αλλά και τα... backstage με τον Γιώργο Σιώζιο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Νίκου Χαλδέζου στο SDNA:

Για τη μοναδική εμπειρία της συμμετοχής σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο σε ηλικία 17 ετών: «Η εμπειρία είναι μαγική. Το να είσαι εδώ στο Κατάρ και να παίζεις σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι μοναδική εμπειρία για ένα 17χρονο παιδί. Νομίζω όλοι θα ήθελαν να το ζήσουν. Εμείς το ζούμε κάθε μέρα στο έπακρο. Το απολαμβάνουμε και συνεχίζουμε για να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε».

Όσον αφορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού που φόρεσε κόντρα στο Κατάρ: «Να είσαι αρχηγός στην Εθνική ομάδα είναι μεγάλη τιμή. Νομίζω είναι το πιο σημαντικό απ'όλα».

Για το απόλυτο των νικών στη φάση των ομίλων και τον βαθμό δυσκολίας: «Σίγουρα δεν ήταν εύκολο, δώσαμε τον καλύτερο μας εαυτό. Πετύχαμε το 3/3. Οι ομάδες ήταν πολύ δυνατές, αλλά ήμασταν αυτοί που έπρεπε και πετύχαμε τον στόχο μας».

Για τα διαφορετικά αγωνιστικά χαρακτηριστικά των αντιπάλων και την προσαρμοστικότητα της Εθνικής: «Ισχύει, αλλά προσαρμοστήκαμε κατάλληλα στο πλάνο. Ήμασταν έτοιμοι για όλα, γιατί ξέραμε τον αντίπαλο και είχαμε κάνει ανάλυση».

Ποιο είναι όμως το στοιχείο που χαρακτηρίζει και κάνει ξεχωριστή τη συγκεκριμένη γενιά: «Σίγουρα η νοοτροπία και η πίστη ο ένας για τον άλλον».

Για τα λόγια του Βασίλη Παπαδάκη στην ανάπαυλα της αναμέτρησης με το Κατάρ: «Ο προπονητής μας λέει τα ίδια λόγια κάθε φορά. Ήμασταν σίγουροι και κόντρα στο Κατάρ. Μείναμε πιστοί στο πλάνο και κάναμε αυτό που έπρεπε. Μπήκαμε πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο, ήμασταν πιο σοβαροί και καταφέραμε να σκοράρουμε τέσσερα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο».

Για τις δύο ασίστ στον Κωνσταντίνο Σούβλατζη, τη μεταξύ τους χημεία και την ομοιογένεια της ομάδας: «Η αλήθεια είναι ότι με τον Σούβλατζη γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε σίγουρα ομιλία και εντός και εκτός γηπέδου. Καταλαβαίνουμε τι θέλει να κάνει ο καθένας, αλλά δεν είναι μόνο ο Σούβλατζης. Ως ομάδα όλοι μαζί, προσπαθούμε όλοι μαζί. Έτυχε στον Σούβλατζη προχθές, σε άλλο ματς μπορεί να είναι κάποιος άλλος».

Το... παρασκήνιο με τον Σιώζιο και το feeling που είχε: «Στην προθέρμανση τον είχα δει ότι έψαχνε το γκολ, το ήθελε πολύ και έγινε πράξη. Γι' αυτό ήρθε σε μένα να πανηγυρίσουμε μαζί».

Όσον αφορά την συνέχεια της διοργάνωσης, αν υπάρχει κάποια πρόβλεψη: «Όχι, δεν έχω δει κάτι ακόμα ενόψει της συνέχειας και των πιθανών αντίπαλων, περιμένουμε και τα σημερινά παιχνίδια. Όποια ομάδα και να είναι θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό»

Για τις βλέψεις της Εθνικής στη συνέχεια της διοργάνωσης και τον επόμενο στόχο της: «Ο επόμενος στόχος είναι να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι. Αν κερδίσουμε το επόμενο ματς θα έχουμε και τον επόμενο στόχο. Βήμα-βήμα».