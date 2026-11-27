Ο Λορέντσο Πιρόλα τα πάει καλά στον Ολυμπιακό αλλά θα ήθελε να επιστρέψει στην Ιταλία, αν έχει σημαντικό ρόλο σε κάποια ομάδα.

Πολύ καλή ήταν η εμφάνιση του Λορέντσο Πιρόλα στην ήττα του Ολυμπιακού από τη Μίλαν, με τους συμπατριώτες του να τον προσέχουν ιδιαίτερα. Η ιστοσελίδα Tuttomercatoweb είχε εκτενές αφιέρωμα στον 24χρονο στόπερ, χαρακτηρίζοντάς τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή των Πειραιωτών στην αναμέτρηση με τους «ροσονέρι», ανατρέχοντας στην ποδοσφαιρική του διαδρομή και κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην εξέλιξή του στην Ελλάδα.

Εκτός από αυτά, στάθηκαν και στο μέλλον του Πιρόλα, καταγράφοντας την επιθυμία του να επιστρέψει στη Serie A και να πρωταγωνιστήσει στο πρωτάθλημα της πατρίδας του.

«Και η Serie A; Η επιστροφή με πρωταγωνιστικό ρόλο παραμένει στόχος του γεννημένου το 2002 αμυντικού. Άλλωστε, στα 24 του χρόνια μπορεί ακόμη να ονειρεύεται μια καριέρα ως πρωταγωνιστής στην Ιταλία, ενώ χθες απέναντι στη Μίλαν απέδειξε πόσο σημαντική είναι η εξέλιξή του όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα», αναφέρεται χαρακτηριστικά

Ο Ιταλός αμυντικός αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό το 2024 έναντι 3 εκατ. ευρώ από τη Σαλερνιτάνα και έκτοτε έχει 82 εμφανίσεις με ένα γκολ και μία ασίστ. Το συμβόλαιό του στην ομάδα του Πειραιά ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2028.

