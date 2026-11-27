Σε συζητήσεις με τον Νιγηριανό εξτρέμ, Ολακούνλε Ολουσεγκούν, φαίνεται να βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα τουλάχιστον με τον Γερμανό δημοσιογράφο, Μπούρλε Τζούνιορ.

Νέο όνομα ενόψει Ιανουαρίου προκύπτει από ρεπορτάζ εξωτερικού, καθώς από το εξωτερικό αναφέρουν πως «ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε συζητήσεις για τον Ολακούνλε Ολουσεγκούν». Στο ίδιο δημοσίευμα υπογραμμίζεται πως ο Δικέφαλος μοιάζει αυτή τη στιγμή πιο «ζεστός» για την απόκτηση του 24χρονου μεσοεπιθετικού, με τρεις ακόμα ομάδες να έχουν στο «στόχαστρο» τον Αφρικανό.

Ο 24χρονος εξτρέμ από τη Νιγηρία, αγωνίζεται από το περσινό καλοκαίρι στη Ροστόφ, ενώ έχει αγωνιστεί στη Ρωσία μεταξύ άλλων και με τη φανέλα της Κράσνονταρ. Τη φετινή σεζόν μετράει 18 συμμετοχές με τους «κίτρινους», σκοράροντας τρία γκολ, ενώ έχει καταγράψει και τρεις τελικές πάσες. Ξεκίνησε την καριέρα του από την ακαδημία ABS της πατρίδας του, ενώ ύστερα βρέθηκε στη Ρωσία, στη Δανία για λογαριασμό της Άμαγκερ, αλλά και στη Βουλγαρία για τη Μπότεφ Πλόβντιβ.