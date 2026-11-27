Η «συγνώμη» του Βαγγέλη Παυλίδη προς τους οπαδούς της Μπενφίκα μετά την απογοητευτική ήττα και το μήνυμα συσπείρωσης ενόψει συνέχειας.

Μια από τις πιο βαριές ήττες της ιστορίας της δέχθηκε χτες η Μπενφίκα, του Βαγγέλη Παυλίδη στη Τσεχία. Παρότι βρισκόταν σε εξαιρετική φόρμα οι Πορτογάλοι, η Βικτόρια Πλζεν τους διέλυσε με 4-0. Έκανε «πάρτι» στο τελευταίο 15λεπτο του πρώτου ημιχρόνου, σκοράροντας τρία γκολ σε δεκαπέντε λεπτά, για τη 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.



Ο διεθνής επιθετικός απογοητευμένος, απολογήθηκε στους οπαδούς, τονίζοντας πως η ομάδα πρέπει να βελτιωθεί ενόψει της συνέχειας της σεζόν: «Είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσω τι ακριβώς συνέβη. Δεν ήμασταν καλοί, αλλά όταν έχουμε κακές μέρες μπορούμε να δεχτούμε ένα ή δύο γκολ, αλλά δεν μπορούμε να υποφέρουμε έτσι. Πρέπει να βελτιωθούμε το συντομότερο δυνατό γιατί έχουμε σύντομα σημαντικούς αγώνες», ανέφερε σχετικά και συμπλήρωσε:

«Πρέπει να παίξουμε καλύτερα, να είμαστε πιο επιθετικοί στις μονομαχίες. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε δύο γκολ σε δύο λεπτά. Δεν πρόκειται μόνο για ποδόσφαιρο, πρόκειται περισσότερο για νοοτροπία, πρόκειται για χαρακτήρα που πρέπει να βελτιώσουμε. Δεν μπορούμε να χάνουμε παιχνίδια σαν κι αυτό, ζητάμε συγγνώμη από τους οπαδούς μας, δεν ήμασταν ούτε στο 10% των δυνατοτήτων μας».

