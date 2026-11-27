Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Με τους Βασίλιε Μίτσιτς και Μάρκο Γκούντουριτς να ηγούνται των ενισχύσεων, η Σερβία αλλάζει πρόσωπο ενόψει της καθοριστικής αναμέτρησης με την Ιταλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Η ήττα από τη Λιθουανία με 97-78 στην Κλαϊπέντα δυσκόλεψε την κατάσταση για τη Σερβία, η οποία, ωστόσο, αναμένεται να παρουσιαστεί σημαντικά ενισχυμένη στην αναμέτρηση της Κυριακής (29/11) απέναντι στην Ιταλία.

Σύμφωνα με τον Νίκολα Στόικοβιτς του Mozzart Sport, δέκα παίκτες της EuroLeague αναμένεται να ενσωματωθούν την Παρασκευή (27/11) στην αποστολή της εθνικής ομάδας της Σερβίας, προσφέροντας σημαντικές λύσεις στον Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς.

Συγκεκριμένα, εκτός απροόπτου, στη διάθεση του Σέρβου ομοσπονδιακού τεχνικού θα τεθούν οι:

* Όγκνιεν Ντόμπριτς και Ντέγιαν Νταβίντοβατς (Ερυθρός Αστέρας)

* Βάνια Μαρίνκοβιτς, Νίκολα Τανάσκοβιτς και Αρίγιαν Λάκιτς (Παρτιζάν)

* Βασίλιε Μίτσιτς (Χάποελ Τελ Αβίβ)

* Φίλιπ Πετρούσεφ και Νεμάνια Ντάνγκουμπιτς (Ντουμπάι BC)

* Βλάντιμιρ Λούτσιτς (Μπάγερν Μονάχου)

* Μάρκο Γκούντουριτς (Αρμάνι Μιλάνο)

Η αποστολή της Σερβίας επέστρεψε στο Βελιγράδι γύρω στα μεσάνυχτα, με τους παίκτες που αγωνίστηκαν απέναντι στη Λιθουανία να ακολουθούν πρόγραμμα αποκατάστασης και τις νέες προσθήκες να προπονούνται ξεχωριστά, προκειμένου να ενσωματωθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στην ομάδα.

Την ίδια στιγμή, αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Νίκολα Τζούρισιτς, ο οποίος δέχθηκε χτύπημα στον τετρακέφαλο στην αναμέτρηση με τη Λιθουανία και αναμένεται να υποβληθεί σε εξετάσεις.

Κομβικής σημασίας η αναμέτρηση με την Ιταλία

Τα αποτελέσματα της Πέμπτης έδωσαν νέο ενδιαφέρον στη μάχη της πρόκρισης. Η Ιταλία επικράτησε της Τουρκίας με 86-72, υποχρεώνοντάς την στην πρώτη της ήττα, ενώ η Λιθουανία (5-4) πλησίασε σε απόσταση μίας νίκης τη Σερβία και την Ιταλία, που έχουν αμφότερες ρεκόρ 6-3.

Οι Σέρβοι βρίσκονται στη δεύτερη θέση του ομίλου, έχοντας επικρατήσει των Ιταλών με 76-64 στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση τον Αύγουστο. Ενδεχόμενη νέα νίκη θα τους εξασφαλίσει το πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας και θα τους φέρει σε σαφώς ευνοϊκότερη θέση ενόψει του τελευταίου «παραθύρου» των προκριματικών.

Υπενθυμίζεται πως στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ προκρίνονται οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου, με την Τουρκία να έχει ήδη εξασφαλίσει το εισιτήριό της.