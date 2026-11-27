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Τόσο η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, όσο και η Super League έσπευσαν να εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους για την απώλεια του σπουδαίου δημοσιογράφου Αντώνη Πανούτσου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

Ο Πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και η Εκτελεστική Γραμματέας Δόμνα Τσιώνη εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια, στους οικείους, καθώς και στη δημοσιογραφική οικογένεια για την απώλεια του Αντώνη Πανούτσου.

Ο Αντώνης Πανούτσος είχε ιδιαίτερη προσέγγιση και οπτική απέναντι στα γεγονότα και ο ξεχωριστός τρόπος ανάλυσης και σχολιασμού τον κατέστησαν αναγνωρίσιμο στον χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας.

Η ανακοίνωση της Super League:

Η ποδοσφαιρική κοινότητα της Super League εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Αντώνη Πανούτσου, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή.

Ο Αντώνης Πανούτσος διέγραψε μια ξεχωριστή πορεία και στην αθλητική δημοσιογραφία.

Διακρίθηκε για την ευρύτητα του πνεύματός του, τις γνώσεις και την αίσθηση του χιούμορ που διέθετε.

Αγαπητός σε όλους, o Αντώνης Πανούτσος υπήρξε μια πολυσχιδής προσωπικότητα, μια σημαντική δημοσιογραφική πένα και φωνή, αλλά πάνω απ' όλα ένας καλός άνθρωπος.

Ας είναι ελαφρύ...