Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας και ο Άρνας Μπουτκεβίτσιους αναμένεται να ενισχύσουν την εθνική Λιθουανίας στην καθοριστική αναμέτρηση με τη Βοσνία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.

Οι δύο παίκτες της Ζαλγκίρις Κάουνας αναμένεται να ενσωματωθούν σήμερα (27/11) στην αποστολή της ομάδας του Νταΐνιους Αντομάιτις, ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης της Κυριακής (29/11). Αμφότεροι αγωνίστηκαν την Τετάρτη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης για την Euroleague και απουσίασαν από τη νίκη της Λιθουανίας επί της Σερβίας με 97-78.

Η προσθήκη του Βαλαντσιούνας αποτελεί σημαντική ενίσχυση για τους Λιθουανούς, με τον 34χρονο σέντερ να μετρά τη φετινή σεζόν στη Euroleague 11,7 πόντους, 8,8 ριμπάουντ και 18,6 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης κατά μέσο όρο.

Η Λιθουανία βρίσκεται στην τέταρτη θέση του ομίλου με ρεκόρ 5-4, πίσω από τη Σερβία και την Ιταλία (6-3), με τα περιθώρια για απώλειες να έχουν στενέψει σημαντικά, καθώς απομένουν τρεις αγωνιστικές και μόλις δύο διαθέσιμα εισιτήρια για το Παγκόσμιο Κύπελλο.