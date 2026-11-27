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Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Δανίας, Ερέζ Μπίτμαν, αποθέωσε με ιδιαίτερο χιούμορ τον Σάσα Βεζένκοφ μετά την ήττα της ομάδας του από τη Βουλγαρία.

Λιγότερο από 24 ώρες μετά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, ο Σάσα Βεζένκοφ οδήγησε τη Βουλγαρία στη νίκη επί της Δανίας με 87-84, στο πλαίσιο των προκριματικών του EuroBasket 2029.

Ο φόργουορντ των «ερυθρόλευκων» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 27 πόντους, έξι ριμπάουντ, τρεις ασίστ και τρία κλεψίματα, έχοντας καθοριστική συμβολή και στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα. Αρχικά ισοφάρισε σε 84-84 με καλάθι και φάουλ, ενώ στη συνέχεια έδωσε την ασίστ στον Κονσταντίν Τόσκοφ για το νικητήριο τρίποντο, 26 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής της Δανίας, Ερέζ Μπίτμαν, δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τον Βεζένκοφ, χαρίζοντας μία απολαυστική ατάκα:

«Για να σταματήσουμε τον Σάσα Βεζένκοφ, ίσως έπρεπε να καλέσουμε την αστυνομία».

Ο Μπίτμαν εξήγησε πως η ομάδα του είχε μελετήσει την αγωνιστική συμπεριφορά του Βούλγαρου φόργουορντ, σε μια προσπάθεια να περιορίσει την επιρροή του στο παιχνίδι, αναγνωρίζοντας ωστόσο την εξαιρετική εμφάνισή του.