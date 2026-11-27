Λιγότερο από 24 ώρες μετά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, ο Σάσα Βεζένκοφ οδήγησε τη Βουλγαρία στη νίκη επί της Δανίας με 87-84, στο πλαίσιο των προκριματικών του EuroBasket 2029.
Ο φόργουορντ των «ερυθρόλευκων» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 27 πόντους, έξι ριμπάουντ, τρεις ασίστ και τρία κλεψίματα, έχοντας καθοριστική συμβολή και στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα. Αρχικά ισοφάρισε σε 84-84 με καλάθι και φάουλ, ενώ στη συνέχεια έδωσε την ασίστ στον Κονσταντίν Τόσκοφ για το νικητήριο τρίποντο, 26 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής της Δανίας, Ερέζ Μπίτμαν, δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τον Βεζένκοφ, χαρίζοντας μία απολαυστική ατάκα:
«Για να σταματήσουμε τον Σάσα Βεζένκοφ, ίσως έπρεπε να καλέσουμε την αστυνομία».
Ο Μπίτμαν εξήγησε πως η ομάδα του είχε μελετήσει την αγωνιστική συμπεριφορά του Βούλγαρου φόργουορντ, σε μια προσπάθεια να περιορίσει την επιρροή του στο παιχνίδι, αναγνωρίζοντας ωστόσο την εξαιρετική εμφάνισή του.