Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται η εθνική Μαυριτανίας, μετά τον αποκλεισμό της από το Copa Africa 2027.

Στη λύση της συνεργασίας με τον Αρίτζ Λόπεθ Γκαράι προχώρησε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Μαυριτανίας, μετά τον πρόωρο αποκλεισμό από το Copa Africa 2027. Η ομάδα του Αμπουμπακαρί Κοϊτά δεν πήρε την πρόκριση μετά από τις δύο ήττες από την Μπουργκίνα Φάσο και τα παιχνίδια του Μαρτίου με την επίσης αποκλεισμένη Κεντροαφρικανική Δημοκρατία θα έχουν διαδικαστικό χαρακτήρα.

Σε αυτά τα ματς, η Μαυριτανία θα επιχειρήσει να κάνει μια επανεκκίνηση, με τον νέο προπονητή που θα ανακοινωθεί έως τις 10 Δεκεμβρίου.

Στον Γκαράι χρεώνεται ότι δεν αξιοποίησε το καλό ρόστερ που διαθέτει η Μαυριτανία, με παίκτες που ξεχωρίζουν με την απόδοσή τους σε ομάδες της Ευρώπης, όπως ο Κοϊτά στην ΑΕΚ.

