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Χωρίς τον Σερίφ Εντιαγέ θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ κόντρα στον Βόλο Elabet, καθώς ο Σενεγαλέζος φορ δηλώθηκε να εκτίσει ποινής μίας αγωνιστικής στο εν λόγω παιχνίδι.

Τις τρεις κίτρινες κάρτες έφτασε ο Αφρικανός επιθετικός του Δικεφάλου, μετά από αυτή που αντίκρισε στο τελευταίο παιχνίδι απέναντι στην Κηφισιά Tutu Deals στην Τούμπα.

Ως εκ τούτου, θα απουσιάσει σε ένα από τα επόμενα παιχνίδια της ομάδας, με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να παίρνουν την απόφαση να εκτίσει ποινής μίας αγωνιστικής κόντρα στον Βόλο Elabet.

Οι ασπρόμαυροι θα υποδεχθούν τους Θεσσαλούς στην Τούμπα την επόμενη -13η- αγωνιστική, η τελευταία του πρώτου γύρου, με το παιχνίδι να διεξάγεται στις 6 του Δεκέμβρη.

Υπενθυμίζεται πως στο... όριο ενόψει της συνέχειας παραμένουν οι Ντιέγκο Κόστα, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Κριστιάν Γιάκιτς και Δημήτρης Γιαννούλης.