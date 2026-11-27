Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε με βεβαιότητα για την παρουσία δύο επιπλέον ιταλικών ομάδων στη EuroLeague της σεζόν 2027-28.

Μια ενδιαφέρουσα δήλωση σχετικά με τη διεύρυνση της EuroLeague έκανε ο Εργκίν Αταμάν, μετά την ήττα της Τουρκίας από την Ιταλία (86-72) στη Ρώμη, στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.

Ο Τούρκος τεχνικός, μιλώντας στα ιταλικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, αναφέρθηκε στην επιστροφή της εθνικής Ιταλίας στη Ρώμη έπειτα από 19 χρόνια, κάνοντας παράλληλα ειδική αναφορά στο μέλλον της EuroLeague.

«Πιστεύω ότι είναι ένα καλό σημάδι για το ιταλικό μπάσκετ, δεδομένου ότι δύο ομάδες από αυτή την περιοχή, η Ρώμη και η Νάπολι, θα συμμετέχουν στη EuroLeague την επόμενη χρονιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι τόσο η Μάξιμα Ρόμα όσο και η Νάπολι έχουν συνδεθεί με την προοπτική ένταξής τους στη διοργάνωση, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση. Σύμφωνα με το Reuters, οι μέτοχοι της EuroLeague αναμένεται να ψηφίσουν για το σχέδιο διεύρυνσης στα μέσα Δεκεμβρίου.