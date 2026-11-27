Η Μίλαν ξεγύμνωσε έναν μεταγραφικό σχεδιασμό που απέχει πολύ από τις μεγάλες φιλοδοξίες του Ολυμπιακού. Γράφει ο Χρ. Σταθόπουλος.

Στο 49ο λεπτό του αγώνα στο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός είχε δέκα βαθμούς στην τσέπη και άλλους τρεις καθ' οδόν, μια Μίλαν με την πλάτη στον τοίχο και ένα γήπεδο που έβραζε. Είκοσι δύο λεπτά αργότερα, οι Ιταλοί είχαν γυρίσει το παιχνίδι και στο τέλος της βραδιάς πανηγύριζαν έναν θρίαμβο που ούτε οι ίδιοι θα μπορούσαν να φανταστούν όταν ο Ζότα Σίλβα εκτελούσε τον Μενιάν για το 2-0.

Ο τρόπος με τον οποίο έχασε ο Ολυμπιακός θύμισε εποχές που οι φίλοι του πίστευαν ότι είχαν αφήσει οριστικά πίσω τους. Πριν από τον Μεντιλίμπαρ και το ευρωπαϊκό μέταλλο που απέκτησε η ομάδα, πριν από τις μεγάλες βραδιές που άλλαξαν το μέγεθος των προσδοκιών της στην Ευρώπη. Διότι, κακά τα ψέματα, από τη στιγμή που προηγείσαι με δύο γκολ μέσα στο σπίτι σου, το να φεύγεις ηττημένος με 2-4 είναι απαράδεκτο, ακόμη κι αν απέναντί σου βρίσκεται η επτά φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Και για να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση, η Μίλαν ήρθε στην Ελλάδα με τρεις βαθμούς σε τέσσερα παιχνίδια στο Europa League, έχοντας χάσει εντός έδρας από την Μπενφίκα και τη Φερεντσβάρος με το ίδιο σκορ (0-2) και εκτός από την Μπόρνμουθ με 3-0. Η μοναδική της νίκη ήταν το 4-0 επί της Σάλτσμπουργκ. Ουσιαστικά, σε ένα ημίχρονο στο Καραϊσκάκη πέτυχε όσα γκολ είχε σημειώσει σε ολόκληρη τη διοργάνωση μέχρι χθες.

Την ίδια στιγμή, ο Ολυμπιακός είχε δεχθεί ένα γκολ σε 360 λεπτά ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, προερχόταν από τρία διαδοχικά παιχνίδια με ανέπαφη εστία και είχε την ευκαιρία να φτάσει στους 13 βαθμούς. Δέχθηκε τέσσερα γκολ σε ένα ημίχρονο, σε μια βραδιά που μέχρι το 56' έμοιαζε να εξελίσσεται σε μία ακόμη μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία του.

Λες και έσκασε μετά το 2-1

Με έναν εκπληκτικό Πιρόλα στο πρώτο ημίχρονο, ο οποίος σκόραρε, έσωσε τον Ολυμπιακό από την ισοφάριση του Σισέ και παραλίγο να πετύχει δεύτερο προσωπικό γκολ στις καθυστερήσεις, οι Πειραιώτες είχαν δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια σπουδαία νίκη. Μάλιστα, το γκολ του Ζότα Σίλβα στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, με το κλέψιμο της μπάλας ψηλά και την εξαιρετική κάθετη πάσα του Φρόιλερ, ήταν υπόδειγμα αποτελεσματικής εφαρμογής του pressing.

Η Μίλαν παρέδωσε στον Ολυμπιακό ένα μάθημα για το πώς διαχειρίζονται οι μεγάλες ομάδες τις δύσκολες καταστάσεις.

Μετά το φθηνό 2-1 του Χάτσινσον, όμως, λες και έσκασε ο Ολυμπιακός. Έπεσαν κατακόρυφα τα επίπεδα ενέργειας, μεγάλωσαν οι αποστάσεις μεταξύ των γραμμών του και, κυρίως, έδωσε την εντύπωση μιας ομάδας που είχε χάσει την αυτοπεποίθησή της, παρότι εξακολουθούσε να έχει το προβάδισμα. Επτά λεπτά αργότερα, ο Ρέτσος έχασε τον Σισέ πίσω από την πλάτη του, ο Ορτέγκα έμεινε στην εστία του και ο επιθετικός της Μίλαν ισοφάρισε ανενόχλητος στο δεύτερο δοκάρι.

Στο 71' ο Χάτσινσον πέρασε για μία ακόμη φορά τον Μπρούνο και σέρβιρε το γκολ της ανατροπής στον Πούλισικ, ο οποίος θα μπορούσε να είχε κάνει και το 2-4 στο 89', πριν το πετύχει τελικά ο Μορέιρα στην τελευταία φάση του αγώνα.

Η Μίλαν παρέδωσε στον Ολυμπιακό ένα μάθημα για το πώς διαχειρίζονται οι μεγάλες ομάδες τις δύσκολες καταστάσεις. Με τις εισόδους του Μούσα και του Πούλισικ στο ημίχρονο, με ψυχραιμία, καθαρό μυαλό και την ποιότητα των ποδοσφαιριστών της, βρήκε σταδιακά τον έλεγχο του παιχνιδιού, εκμεταλλεύτηκε τις αδυναμίες του αντιπάλου της και μετέτρεψε μια ενδεχόμενη τέταρτη ήττα στη διοργάνωση σε θρίαμβο.

H αλήθεια του μεταγραφικού σχεδιασμού

Περισσότερο από κάθε άλλο παιχνίδι της φετινής σεζόν, στο Καραϊσκάκη φάνηκε χθες η γύμνια του Ολυμπιακού στα ακραία μπακ. Ο Πέντερσεν δεξιά και ο Μπρούνο αριστερά συνθέτουν μια εικόνα των διαθέσιμων επιλογών του Ιμανόλ Αλγουαθίλ σε δύο εξαιρετικά σημαντικές θέσεις στο ποδόσφαιρο.

Ασφαλώς και ο Ολυμπιακός είχε βαριές απουσίες. Ο Έσε, ο Πουέρτα και ο Τσικίνιο είναι τραυματίες, ενώ ο Σιπιόνι βρίσκεται εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Οποιαδήποτε ομάδα θα αντιμετώπιζε προβλήματα στη λειτουργία της με τέτοιες απώλειες στη μεσαία γραμμή, ιδιαίτερα σε ένα παιχνίδι υψηλής έντασης, στο οποίο χρειάζεται διαρκώς τρεξίματα, καλύψεις και φρέσκα πόδια από τον πάγκο.

Ειλικρινά, όμως, πόσο διαφορετική θα ήταν η εικόνα της μονομαχίας του Χάτσινσον με τον Μπρούνο ακόμη και με τους τρεις απόντες στην ενδεκάδα; Κατά πάσα πιθανότητα, ο 23χρονος εξτρέμ της Μίλαν πάλι θα διελυε τον Νιγηριανό, ο οποίος αδυνατούσε να τον αντιμετωπίσει στο ένας εναντίον ενός. Η διαφορά στην ατομική τους ποιότητα ήταν εμφανής και η συζήτηση αναπόφευκτα πηγαίνει στους ανθρώπους που στελέχωσαν τον Ολυμπιακό στις συγκεκριμένες θέσεις.

Ο Ιμανόλ, από την πλευρά του, μπορεί να έχει ανεβάσει την ομάδα σε άλλους τομείς, ωστόσο χθες φάνηκε ότι ο δικός του Ολυμπιακός δεν είναι τόσο συμπαγής, τόσο compact όσο εκείνος του Μεντιλίμπαρ. Στο πρώτο γκολ της Μίλαν, ο Χάτσινσον πήρε την μπάλα πίσω από τη μεσαία γραμμή, διένυσε περίπου 40 μέτρα, πέρασε ανάμεσα από αντιπάλους, συνέκλινε προς τον άξονα και εκτέλεσε με το αριστερό, χωρίς κανείς να καταφέρει να τον ανακόψει. Μια φάση στην οποία εκτέθηκε συνολικά η αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού.

Πόσο διαφορετική θα ήταν η εικόνα της μονομαχίας του Χάτσινσον με τον Μπρούνο ακόμη και με τους τρεις μεγάλους απόντες του Ολυμπιακού στην ενδεκάδα;

Ο Βάσκος προπονητής ασφαλώς και έχει μερίδιο ευθύνης για τη διαχείριση του αγώνα, αλλά οφείλουμε να συνυπολογίσουμε ότι παρέλαβε μια ομάδα που δεν σχεδίασε ο ίδιος. Όταν χρειάστηκε να παρέμβει από τον πάγκο για να ανακόψει την ορμή της Μίλαν, οι επιλογές του ήταν περιορισμένες. Και στο σημείο αυτό αξίζει να ανοίξουμε μια μεγαλύτερη κουβέντα για την ποιότητα και το βάθος του ρόστερ, αλλά και για τη συγκρότηση μιας ευρωπαϊκής λίστας που αφήνει εκτός διαθέσιμους ποδοσφαιριστές σε μια περίοδο με τόσους τραυματισμούς.

Ο παίκτης των 43,4 εκατομμυρίων του Μαρινάκη

Η πιο ενδιαφέρουσα, ίσως, παράμετρος της χθεσινής αναμέτρησης αφορά τον Ομάρι Χάτσινσον. Ο 23χρονος, με σημερινή αγοραία αξία 28 εκατομμυρίων, αποκτήθηκε τον Αύγουστο του 2025 από τη Νότιγχαμ Φόρεστ αντί 43,4 εκατομμυρίων ευρώ και το περασμένο καλοκαίρι παραχωρήθηκε δανεικός στη Μίλαν.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, δηλαδή, έχει επενδύσει μέσω της αγγλικής ομάδας περισσότερα από 43 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή που χθες έκανε άνω κάτω την αριστερή πλευρά του Ολυμπιακού. Αυτά που λέγαμε περί σχεδιασμού...

Τα 350 εκατομμύρια της «χειρότερης Μίλαν»

Ακούω τις τελευταίες ημέρες ότι ο Ολυμπιακός δέχθηκε τέσσερα γκολ από τη χειρότερη Μίλαν της ιστορίας. Ας συμφωνήσουμε, για την οικονομία της συζήτησης, και ας αφήσουμε εκτός εξίσωσης τον Μόντριτς και τους υπόλοιπους απόντες των Ιταλών. Ας ασχοληθούμε αποκλειστικά με τους ποδοσφαιριστές που πάτησαν χθες στο χορτάρι του Καραϊσκάκη.

Σύμφωνα με τα... χαρτιά λοιπόν και όχι με τους καφενόβιους, η αξία της βασικής ενδεκάδας της Μίλαν ανερχόταν στα 267,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι πέντε ποδοσφαιριστές που χρησιμοποιήθηκαν ως αλλαγές αποτιμώνται συνολικά στα 81,4 εκατομμύρια. Μιλάμε για 348,9 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολογίζουμε καν το υπόλοιπο ρόστερ των Ιταλών.

Ο Αμορίμ είχε την πολυτέλεια να αποσύρει στο ημίχρονο τον Γκονσάλο Ράμος των 46 εκατομμυρίων και να βάλει τον Πούλισικ των 38 εκατομμυρίων, μαζί με τον Μούσα των 18,6 εκατομμυρίων. Μάλιστα, μόνο οι τέσσερις σκόρερ των Ιταλών, ο Χάτσινσον, ο Σισέ, ο Πούλισικ και ο Μορέιρα, έχουν αθροιστική αγοραία αξία 131 εκατομμυρίων ευρώ, όταν μια από τις καλύτερες δυνατές ενδεκάδες του Ολυμπιακού εκτιμάται γύρω στα 85 εκατομμύρια.

Σύμφωνα με τα... χαρτιά λοιπόν και όχι με τους καφενόβιους, η αξία της βασικής ενδεκάδας της... κακής Μίλαν ανερχόταν στα 267,5 εκατομμύρια ευρώ.

Ο ίδιος ο Ολυμπιακός απέδειξε με την κατάκτηση του Conference League ότι μπορείς να κερδίσεις ομάδες με πολλαπλάσια χρηματιστηριακή αξία, εφόσον διαθέτεις εξαιρετική οργάνωση, αγωνιστική ταυτότητα και ποδοσφαιριστές που αποδίδουν πάνω από τις προσδοκίες. Από τη στιγμή, όμως, που θέλεις να καθιερωθείς σε υψηλότερο ευρωπαϊκό επίπεδο και να διεκδικήσεις ένα ακόμη μεγαλύτερο τρόπαιο, οφείλεις να ανεβάσεις και το επίπεδο των μεταγραφικών σου επενδύσεων. Να έχεις στο ρόστερ σου και ποδοσφαιριστές των 25 και των 30 εκατομμυρίων, ιδιαίτερα στις θέσεις που κάνουν τη διαφορά σε αυτό το επίπεδο.

Βαθμολογικά, ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να έχει το πάνω χέρι έναντι της Μίλαν, καθώς βρίσκεται στην ένατη θέση με δέκα βαθμούς, έναντι της 20ης των Ιταλών με έξι. Με την Τσέλιε και την Τορεένσε εκτός έδρας και τη Χόφενχαϊμ στο Καραϊσκάκη, η απευθείας πρόκριση στους «16» μέσω της πρώτης οκτάδας παραμένει ένας απολύτως ρεαλιστικός στόχος.

Στον δρόμο προς έναν τελικό Europa League, όμως, ο Ολυμπιακός θα βρει κι άλλους Χάτσινσον απέναντί του. Καλό θα ήταν κάποια στιγμή να έχει και μερικούς τέτοιους με τη δική του φανέλα.