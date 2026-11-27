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Ο Καναδάς γνώρισε την πρώτη του ήττα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου της αμερικανικής ζώνης, χάνοντας με 84-78 από την Ουρουγουάη στο Μοντεβιδέο. Παρ’ όλα αυτά, εξασφάλισε την πρόκρισή του στην τελική φάση, καθώς οι Μπαχάμες ηττήθηκαν με 102-65 από την Αργεντινή.

Έτσι, ο Καναδάς έγινε η τρίτη ομάδα που παίρνει το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο, μετά το Κατάρ, που θα φιλοξενήσει τη διοργάνωση, και την Τουρκία.

Για τον Καναδά, ο Κέλι Ολίνικ είχε 21 πόντους και 6 ριμπάουντ. Η νικήτρια Ουρουγουάη, που ανέβηκε στο 7-2, πήρε σημαντική συνεισφορά από τον Σαντιάγο Βεσκόβι, με 17 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ, και τον Χοακίν Ροντρίγκεθ, που πρόσθεσε 16 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Η Αργεντινή βελτίωσε επίσης το ρεκόρ της σε 7-2 απέναντι στις Μπαχάμες, με τον Γκονσάλο Κορμπαλάν να σημειώνει 20 πόντους και τον Νικολάς Λαπροβίτολα να προσθέτει 10 πόντους και 5 ασίστ.

Τέλος, το Πουέρτο Ρίκο πέρασε νικηφόρα από τον Παναμά με 99-76. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Ράμσες Μελέντες με 29 πόντους και 7 ριμπάουντ.