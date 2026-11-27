Όσα κατέγραψε η κάμερα του AEK TV από το παιχνίδι στο Κόμο.

Η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε στο Κόμο, αν και η εμφάνισή της ήταν και πάλι πολύ καλή. Στην έδρα μιας από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες της League Phase του UEFA Champions League ηττήθηκε με 1-0, όμως θα μπορούσε να έχει πάρει καλύτερο αποτέλεσμα, αν είχε αξιοποιήσει τις ευκαιρίες της.

Η Ένωση έφυγε από την όμορφη ιταλική πόλη έχοντας αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις, όμως το ίδιο ισχύει και για τους οπαδούς της ΑΕΚ που έκαναν αισθητή την παρουσία τους σε ένα ακόμα ευρωπαϊκό γήπεδο.

Η κάμερα του AEK TV ήταν και στο Κόμο και κατέγραψε τα παρασκήνια αυτής της ποδοσφαιρικής βραδιάς.