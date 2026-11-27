Η Τσέλσι έχει φύγει νικήτρια από το Σίτι Γκράουντ στις τρεις τελευταίες επισκέψεις της. Η Φόρεστ, πάλι, στο πιο πρόσφατο εντός έδρας παιχνίδι της έβαλε τρία γκολ στη Μάντσεστερ Σίτι. Στην αναμέτρησή τους ξεχωρίζει η SUPER Ενισχυμένη Απόδοση* της Superbet για γκολ του Κόουλ Πάλμερ. Το πρόγραμμα της Παρασκευής ανοίγει στη Λάρνακα και φτάνει μέχρι τα πλέι οφ του MLS, όπου η Ίντερ Μαϊάμι παίζει για την παραμονή της στη διοργάνωση.

ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ – ΤΣΕΛΣΙ

Στις 22:00 η Φόρεστ υποδέχεται την Τσέλσι για τη 12η αγωνιστική της Premier League. Οι Μπλε έχουν πετύχει 20 γκολ και έχουν δεχτεί άλλα τόσα, ενώ ο Πάλμερ έχει αρχίσει βασικός και στα 11 ματς, με τρία γκολ και τρεις ασίστ. Για τους γηπεδούχους, ο Λίαμ Ντέλαπ πέτυχε δύο από τα τρία γκολ στο 3-1 επί της Σίτι.

Η SUPER Ενισχυμένη Απόδοση* ανεβαίνει από 3.75 σε 4.65* για να σκοράρει ο Πάλμερ και να σημειωθούν στο ματς τουλάχιστον δύο γκολ και επτά κόρνερ συνολικά. Στην ίδια αναμέτρηση, η Ενισχυμένη Απόδοση* για τουλάχιστον ένα σουτ στην εστία από τον Λίαμ Ντέλαπ και ένα από τον Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ ανεβαίνει από 3.20 σε 3.45*.

ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ

Η ΑΕΚ πέτυχε πέντε γκολ στις δύο τελευταίες νίκες της στο πρωτάθλημα, τέσσερα απέναντι στην Καρμιώτισσα και ένα στην έδρα του Ολυμπιακού Λευκωσίας. Στις 19:00 υποδέχεται τον Απόλλωνα στην ΑΕΚ Αρένα. Η νίκη των γηπεδούχων με τουλάχιστον δύο γκολ συνολικά στο ματς ανεβαίνει από 2.72 σε 3.00*.

ΑΛ ΙΤΙΧΑΝΤ – ΝΕΟΜ SC

Επτά γκολ είχε το προηγούμενο ματς πρωταθλήματος των δύο ομάδων στην Τζέντα, όπου η Νέομ νίκησε 4-3 τον Απρίλιο. Απόψε στις 19:30 η Ενισχυμένη Απόδοση* έχει ελληνικό ενδιαφέρον. Το γκολ του Γιώργου Μασούρα ανεβαίνει από 4.35 σε 4.90*.

ΜΠΟΧΟΥΜ – ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ

Έντεκα γκολ έβγαλαν πέρσι οι δύο συναντήσεις τους στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Η Ντάρμσταντ νίκησε 4-1 εντός έδρας και στο Μπόχουμ οι δύο ομάδες μοιράστηκαν τους βαθμούς με 3-3. Στο αποψινό ματς στις 19:30, τουλάχιστον τέσσερα κόρνερ για κάθε ομάδα και τρία ή περισσότερα γκολ συνολικά δίνουν 3.55* από 3.20.

ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ – ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ

Η Χάιντενχαϊμ υποδέχεται στις 19:30 τη Νυρεμβέργη, που παραμένει αήττητη μακριά από την έδρα της στο πρωτάθλημα. Οι γηπεδούχοι πέτυχαν δύο γκολ στο προηγούμενο εντός έδρας παιχνίδι τους, το 2-2 με το Αννόβερο. Για τουλάχιστον δύο γκολ και πέντε κόρνερ της Χάιντενχαϊμ, η απόδοση ανεβαίνει από 2.50 σε 2.90*.

ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ – ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ

Η Σοντερίσκε δέχτηκε ακριβώς δύο γκολ σε καθένα από τα τρία τελευταία ματς πρωταθλήματος, απέναντι στην Κοπεγχάγη, τη Μίντιλαντ και την Οντένσε. Στις 20:00 σειρά παίρνει η Μπρόντμπι. Για να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και να μπουν τουλάχιστον τέσσερα γκολ συνολικά, η απόδοση ανεβαίνει από 2.82 σε 3.10*.

ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ – ΒΙΛΕΜ ΙΙ ΤΙΛΜΠΟΥΡΓΚ

Η Γκρόνινγκεν έχει σκοράρει και έχει δεχτεί γκολ και στα πέντε τελευταία ματς πρωταθλήματος. Σε καθένα από αυτά μπήκαν τουλάχιστον τέσσερα γκολ. Στις 21:00 υποδέχεται τη Βίλεμ ΙΙ, και ο συνδυασμός για τουλάχιστον τρία γκολ και δέκα κόρνερ στο παιχνίδι ανεβαίνει από 2.25 σε 2.60*.

ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ – ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ

Η Βέρντερ πήρε 13 από τους 15 διαθέσιμους βαθμούς στα πέντε πρώτα εντός έδρας παιχνίδια της στην Bundesliga. Μετά το 4-0 επί του Αμβούργου, φιλοξενεί την Γκλάντμπαχ στις 21:30. Το γκολ του Νίκλας Φίλκρουγκ μαζί με νίκη της Βέρντερ ανεβαίνει από 2.35 σε 2.70*. Η δεύτερη επιλογή, για τουλάχιστον τέσσερα γκολ και τέσσερις κάρτες συνολικά, πάει από 3.50 σε 4.00*.

ΒΕΝΕΤΣΙΑ – ΜΠΟΛΟΝΙΑ

Ο Ρικάρντο Ορσολίνι έχει τρία γκολ και μία ασίστ σε τέσσερις συμμετοχές απέναντι στη Βενέτσια στη Serie A. Η Μπολόνια τη συναντά ξανά στις 21:45, έχοντας κερδίσει τις τέσσερις τελευταίες εξόδους της στο πρωτάθλημα. Για νίκη της Μπολόνια και τουλάχιστον ένα σουτ στην εστία από τον Ορσολίνι και τον Φεντερίκο Μπερναρντέσκι ξεχωριστά, η τιμή ανεβαίνει από 3.75 σε 4.20*.

ΜΠΡΕΣΤ – ΠΑΡΙ FC

Η Παρί FC νίκησε την Μπρεστ και στα δύο περσινά ματς της Ligue 1, με 2-1 στη Βρετάνη και 4-0 στο Παρίσι. Επιστρέφει στην έδρα της Μπρεστ στις 21:45. Το διπλό, μαζί με τουλάχιστον πέντε σουτ στην εστία και δύο γκολ της Παρί FC, ανεβαίνει από 3.20 σε 3.55*.

ΛΕΟΥΒΕΝ – ΚΟΡΤΡΑΪΚ

Η Κόρτραϊκ έχει πάρει μόλις έναν βαθμό στις έξι πρώτες εξόδους της στο βελγικό πρωτάθλημα. Στις 21:45 δοκιμάζεται στην έδρα της Λέουβεν. Για τουλάχιστον τρία γκολ συνολικά και δύο ή περισσότερες κάρτες για την κάθε ομάδα, η απόδοση ανεβαίνει από 3.40 σε 3.70*.

ΛΕΒΑΝΤΕ – ΡΑΣΙΝΓΚ ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ

Η Ρασίνγκ ταξιδεύει στη Βαλένθια με 20 γκολ υπέρ και 32 κατά σε 13 αγωνιστικές της LaLiga. Απέναντι στη Λεβάντε στις 22:00, το αμφίσκορο συνδυάζεται με τουλάχιστον τρία σουτ του Μπρουγκέ και δύο του Σέρχιο Κανάλες, από 2.30 σε 2.65*. Η δεύτερη επιλογή ζητά από κάθε ομάδα τουλάχιστον τρία κόρνερ και δύο κάρτες, με την απόδοση από 2.45 σε 2.70*.

ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ – ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ

Επτά βαθμοί χωρίζουν τη Σαουθάμπτον από την πρωτοπόρο Μίντλεσμπρο πριν από τη σέντρα τους στις 22:00 στο Σεντ Μέρις. Η πρώτη επιλογή ανεβαίνει από 3.30 σε 3.60* για τουλάχιστον εννέα σουτ στην εστία, τρία γκολ και έντεκα κόρνερ συνολικά. Η δεύτερη πάει από 3.40 σε 3.80* για να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και να δεχτεί η καθεμία τουλάχιστον δύο κάρτες.

ΜΑΡΙΤΙΜΟ – ΝΑΣΙΟΝΑΛ

Τα τρία τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος της Νασιονάλ έληξαν όλα 1-0. Κέρδισε την Μπράγκα και την Ακαδέμικο Βιζέου, ενώ ενδιάμεσα ηττήθηκε από την Αρούκα. Στις 22:15 αντιμετωπίζει τη Μαρίτιμο στο ντέρμπι της Μαδέρας. Για τουλάχιστον τρία γκολ και έξι κάρτες στο ματς, η απόδοση ανεβαίνει από 4.00 σε 4.50*.

ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ – ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ

Τέσσερις σερί νίκες στο πρωτάθλημα μετρά η Φλουμινένσε, έξι η Κρουζέιρο. Στη 01:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου συναντιούνται στο Μαρακανά. Η επιλογή για τουλάχιστον δύο σουτ του Κάιο Ζόρζε στην εστία, μαζί με τουλάχιστον ένα γκολ και τέσσερα κόρνερ της Κρουζέιρο ανεβαίνει από 4.25 σε 5.00*. Για να σκοράρει ο Χουλκ και να κερδίσει η Φλουμινένσε, η απόδοση ανεβαίνει από 3.50 σε 3.85*.

ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ ΚΡΟΥ – ΙΝΤΕΡ ΜΑΪΑΜΙ

Στις 03:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου η Ίντερ Μαϊάμι παίζει για την ισοφάριση της σειράς, μετά την εντός έδρας ήττα με 3-0 από το Κολόμπους στο πρώτο παιχνίδι των πλέι οφ. Ο Γκονσάλο Τάπια είχε σκοράρει δύο φορές για τους νικητές. Αυτή τη φορά η Ενισχυμένη Απόδοση* αφορά τον Λιονέλ Μέσι και τον Λουίς Σουάρες. Για τουλάχιστον δύο σουτ στην εστία από τον καθένα, ανεβαίνει από 3.10 σε 3.40*.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.