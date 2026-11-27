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Για 4ο μήνα μέσα στο 2026, το Sandero σκαρφαλώνει στην κορυφή των ευρωπαϊκών πωλήσεων για το 2026, με 17.812 ταξινομήσεις. Αθροιστικά στις πωλήσεις από την αρχή του έτους, μέχρι και τον Οκτώβριο, έχει καταφέρει 181.080 ταξινομήσεις σε όλη την Ευρώπη, γεγονός που του χαρίζει ξεκάθαρη πρωτιά.

Για την ίδια χρονική περίοδο, το πρώτο 10μηνο του έτους, στην Ελλάδα το Sandero με πάνω από 3.600 ταξινομήσεις έχει συμβάλει, ως το πιο δημοφιλές μοντέλο της Dacia στη χώρα μας, στην αύξηση των πωλήσεων της μάρκας στην Ελλάδα, κατά, σχεδόν, 40%, σε σχέση με το 2025.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Dacia φέτος έχει αυξήσει το μερίδιό της στις πωλήσεις της ελληνικής αγοράς στο 4,9%, από το 3,7% που καταγράφηκε το πρώτο 10μηνο του 2025.

Η επιτυχημένη πορεία του Dacia Sandero & Sandero Stepway μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί. Το δημοφιλές μοντέλο της Dacia κατάφερε την 1η θέση στις ευρωπαϊκές πωλήσεις συνολικά και το 2024 και το 2025, ενώ από το 2017 τερματίζει κάθε χρονιά Νο1 στις ευρωπαϊκές πωλήσεις λιανικής.

Εκτός από την σύγχρονη σχεδίαση, τους άνετους χώρους και τον value for money χαρακτήρα του, το Dacia Sandero και Sandero Stepway είναι εξοπλισμένο με την πιο πολυδιάσταση γκάμα κινητήρων της κατηγορίας. Αυτή περιλαμβάνει turbo κινητήρες βενζίνης 100 (Sandero) και 110 (Stepway) ίππων, σύνολα διπλού καυσίμου Eco-G (βενζίνης – LPG), με 120 ίππους και χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη (EDC) 6 σχέσεων, αλλά και την κορυφαία υβριδική έκδοση hybrid 155.

Mε το σύστημα διπλού καυσίμου Eco-G, το Dacia Sandero μπορεί να διανύσει έως 1.450 χιλιόμετρα με ένα γέμισμα, ενώ αξιοποιεί το πιο οικονομικό καύσιμο κίνησης της αγοράς, το LPG, με τιμή αντλίας έως και στο 50% αυτής της βενζίνης.

Το full υβριδικό σύνολο hybrid 155, που εξοπλίζει το Dacia Sandero Stepway, συνδυάζει έναν 4κύλινδρο βενζινοκινητήρα άμεσου ψεκασμού 1,8 λίτρου 109 ίππων, δύο ηλεκτροκινητήρες (έναν κινητήρα 50 ίππων και μια μίζα/γεννήτρια υψηλής τάσης), μια μπαταρία 1,4 kWh (230V) και ένα αυτόματο ηλεκτρικό κιβώτιο ταχυτήτων με τέσσερις ταχύτητες για τον κινητήρα εσωτερικής καύσης και δύο ακόμα για τη λειτουργία με ηλεκτροκίνηση.

Το ισχυρό σύστημα κίνησης (155 ίπποι, μέγιστη ροπή 205 Nm) και το προηγμένο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων προσφέρουν μείωση έως και 40% στην κατανάλωση καυσίμου, σε σχέση με ένα αντίστοιχο θερμικό μοτέρ ανάλογης απόδοσης. Παράλληλα, στην πόλη, το Dacia Sandero Stepway μπορεί να κινηθεί αμιγώς ηλεκτροκίνητα για έως και 80% του χρόνου οδήγησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Dacia Sandero Stepway hybrid 155 κάνει το 0-100 km/h σε μόλις 8,3 δλ.

Η τιμή του Dacia Sandero ξεκινάει από τα €15.950, ενώ του Dacia Sandero Stepway από τα €17.350.