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Ο Τζολάκης απάντησε αυτά που έλεγαν όλοι στην αρχή της σεζόν, περί υποβιβασμού της Χαλ.

Η Χαλ κάνει πολύ καλή πορεία στην επάνοδό της στην Premier League, με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντίνο Τζολάκη, αν και πολλοί τη θεωρούσαν φαβορί για υποβιβασμό.

Ο 23χρονος τερματοφύλακας απάντησε σε όλους αυτούς, με δήλωσή του στο Hull City Live, τονίζοντας ότι απολαμβάνει την πορεία του στη Χαλ.

«Το απολαμβάνω πάρα πολύ και μου αρέσει που αγωνίζομαι στην Premier League. Νομίζω ότι όταν ξεκινήσαμε τη σεζόν, όλοι έλεγαν: Α, αυτοί θα πέσουν, θα επιστρέψουν απευθείας στη δεύτερη κατηγορία, στην Championship, αλλά ας δούμε ποιοι τελικά θα υποβιβαστούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.