Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Με οκτώ αναμετρήσεις στους ομίλους 9-12 ολοκληρώνεται σήμερα (27/11) η φάση των ομίλων του Μουντιάλ Κ17, με τις μάχες Κολομβία - Σερβία και Βενεζουέλα - Μεξικό για την πρωτιά να ξεχωρίζουν και το παζλ των νοκ άουτ να συμπληρώνεται

Η φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ17 φτάνει στο τέλος της, με τις τελευταίες 16 ομάδες να ρίχνονται στη μάχη και το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται τόσο στην κατάληψη των δύο πρώτων θέσεων όσο και στην κατάταξη των καλύτερων τρίτων.

Στον 9ο όμιλο, η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Κόστα Ρίκα, έχοντας ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση και στοχεύοντας στο απόλυτο των νικών. Την ίδια ώρα, η Ιρλανδία αντιμετωπίζει την Τανζανία, έχοντας προβάδισμα δύο βαθμών στη μάχη για τη δεύτερη θέση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο 10ος όμιλος, όπου όλα παραμένουν ανοιχτά. Η πρωτοπόρος Δομινικανή Δημοκρατία (4β.) αντιμετωπίζει την Αλγερία (3β.), ενώ η Χιλή (3β.) κοντράρεται με το Μαυροβούνιο (1β.), με όλες τις ομάδες να διατηρούν ελπίδες για την κατάληψη μίας εκ των δύο πρώτων θέσεων.

Στον 11ο όμιλο, Βενεζουέλα και Μεξικό, έχοντας αμφότερες έξι βαθμούς και εξασφαλισμένη την πρόκριση, αναμετρώνται με φόντο την πρωτιά. Ρουμανία και Καμερούν, από την πλευρά τους, αναζητούν την πρώτη τους νίκη, αλλά και τις όποιες πιθανότητες πρόκρισης μέσω της τρίτης θέσης.

Ανάλογη εικόνα επικρατεί στον 12ο όμιλο, όπου Κολομβία και Σερβία έχουν κάνει το «2 στα 2» και θα διεκδικήσουν την κορυφή στη μεταξύ τους αναμέτρηση. Παράλληλα, Ονδούρα και Ιαπωνία θα παλέψουν για την τρίτη θέση.

Μετά την ολοκλήρωση των σημερινών αναμετρήσεων, θα γίνουν γνωστές και οι 32 ομάδες που θα συνεχίσουν στη διοργάνωση, καθώς και τα ζευγάρια της πρώτης νοκ άουτ φάσης.

Το πρόγραμμα της Παρασκευής (27/11)

Ώρα Όμιλος Αναμέτρηση 15:00 12ος Ονδούρα – Ιαπωνία 15:00 12ος Κολομβία – Σερβία 16:00 9ος Κόστα Ρίκα – Βραζιλία 16:00 9ος Ιρλανδία – Τανζανία 17:00 10ος Αλγερία – Δομινικανή Δημοκρατία 17:00 10ος Μαυροβούνιο – Χιλή 18:00 11ος Βενεζουέλα – Μεξικό 18:00 11ος Ρουμανία – Καμερούν

Οι 27 ομάδες που έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση στους «32» του Μουντιάλ Κ17: