Εννέα βαθμούς σε 11 αγώνες έχει συγκεντρώσει η Νότιγχαμ, η οποία για τη 12η αγωνιστική της Πρέμιερ υποδέχεται την Τσέλσι. Μίντλεσμπρο και Σαουθάμπτον συναντιούνται για πρώτη φορά μετά από τον περσινό ημιτελικό των πλέι οφ που κρίθηκε στα χαρτιά.

Τρεις διαδοχικές επιτυχίες για την Τσέλσι στην έδρα της Νότιγχαμ και πέντε σερί ματς αήττητη εκεί (4 νίκες).

Η Νότιγχαμ βρίσκεται πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού μόνο λόγω διαφοράς τερμάτων. Μετράει δύο νίκες, το 2-1 επί της Άστον Βίλα στο Μπέρμιγχαμ και το 3-1 κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι στο πιο πρόσφατο εντός έδρας παιχνίδι της. Το Σάββατο έχασε με 2-0 στο Μπόρνμουθ. Έχει πετύχει μόλις 9 τέρματα σε 11 αγωνιστικές και έμεινε χωρίς γκολ στις 6 από αυτές, περισσότερες από κάθε άλλη ομάδα. Η Τσέλσι έχασε στα 3 από τα 4 τελευταία ματς πρωταθλήματος, με το 2-0 επί της Γιουνάιτεντ να είναι αυτό που κέρδισε. Το Σάββατο προηγήθηκε αλλά έχασε με 1-4 από την πολύ καλή Λιντς. Είναι εκτός Ευρώπης, αποκλείστηκε από το Λιγκ Καπ και η πίεση στον Τσάμπι Αλόνσο αυξάνεται. Μακριά από το «Στάμφορντ Μπριτζ» μετράει 2 νίκες και 3 ήττες. Έναν μήνα εκτός ομάδας λόγω τραυματισμού συμπληρώνει ο Βραζιλιάνος επιθετικός Ζοάο Πέδρο (5 γκολ). Η παράδοση των «μπλε» στο «Σίτι Γκράουντ» και η αδυναμία της Νότιγχαμ στο σκοράρισμα δίνουν προβάδισμα στους φιλοξενούμενους.

Η Σαουθάμπτον έχει 28 αντί για 32 βαθμούς, λόγω της αφαίρεσης 4 πόντων για την υπόθεση «Spygate»: ο 33χρονος Γερμανός προπονητής της, Τόντα Έκερτ, κρίθηκε ένοχος για κατασκοπεία σε προπόνηση της Μίντλεσμπρο πριν από τον περσινό ημιτελικό των πλέι οφ, τον οποίο κέρδισε με 2-1 στην παράταση, έχασε όμως το ματς «στα χαρτιά» στη συνέχεια έπειτα από απόφαση του αρμόδιου τμήματος της ομοσπονδίας. Επτά νίκες και μία ισοπαλία είναι ο φετινός εντός έδρας απολογισμός της, έχοντας δεχθεί μόλις 1 γκολ στα 4 τελευταία στην πόλη της. Επτά Under στους 9 πιο πρόσφατους αγώνες της. Η Μίντλεσμπρο βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, ισόβαθμη με την Στόουκ και 7 βαθμούς μπροστά από την αποψινή της αντίπαλο. Έχει την τρίτη πιο παραγωγική επίθεση του πρωταθλήματος, έμεινε ωστόσο μακριά από το γκολ στους δύο τελευταίους εκτός έδρας αγώνες της. Στο 3-3-2 η συγκομιδή της στις αναμετρήσεις της εκτός «Ρίβερσαϊντ», ενώ δεν έχει νίκη στις έξι τελευταίες επισκέψεις της στο Σαουθάμπτον (2-4-0).

Ισχυροί εντός έδρας οι «άγιοι», που τρέχουν και θετική παράδοση με τη Μίντλεσμπρο. Οι πρωτοπόροι φιλοξενούμενοι έρχονται από δύο νίκες, αλλά εκτός δεν είναι άτρωτοι. Το «Χ» έχει τύχη.

348. ΝΟΤΙΓΧΑΜ - ΤΣΕΛΣΙ 2 2,77

349. ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ - ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ Χ 3,65

