Η BYD, ο κορυφαίος παγκοσμίως κατασκευαστής οχημάτων νέας ενέργειας, αποδεικνύει για ακόμη μία φορά την εξαιρετική ενεργειακή αποδοτικότητα των μοντέλων της, σημειώνοντας βαθμολογία-ρεκόρ στις δοκιμές του Green NCAP με το Plug-in Hybrid μοντέλο της κατηγορίας Β, DOLPHIN G DM-i

Το compact hatchback, το πρώτο μοντέλο της BYD που σχεδιάστηκε ειδικά για την Ευρώπη και το πρώτο στην ευρωπαϊκή αγορά που ενσωματώνει την πέμπτη γενιά της υβριδικής τεχνολογίας DM (Dual Mode) της BYD, απέσπασε συνολική αξιολόγηση 4,5 αστέρων, συγκεντρώνοντας βαθμολογία 88% στις ανεξάρτητες δοκιμές. Πρόκειται με διαφορά για την υψηλότερη βαθμολογία που έχει απονεμηθεί ποτέ σε Plug-in Hybrid όχημα με βάση το ισχύον πρωτόκολλο αξιολόγησης του Green NCAP, ξεπερνώντας κατά περίπου 20% την προηγούμενη κορυφαία επίδοση.

Συνδυάζοντας έναν ηλεκτροκινητήρα, την προηγμένη Blade Battery και έναν βενζινοκινητήρα, το DOLPHIN G DM-i έχει σχεδιαστεί ώστε να μεγιστοποιεί την ενεργειακή αποδοτικότητα και να προσφέρει σημαντική αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία, διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων που αναζητούν πολλοί αγοραστές αυτοκινήτων της κατηγορίας Β.

Το Green NCAP εξαίρει ιδιαίτερα τη δυνατότητα του μοντέλου να καλύπτει μεγάλο μέρος των καθημερινών μετακινήσεων αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, χάρη στην αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία που φτάνει τα 105 km στον συνδυασμένο κύκλο WLTP. Παρά το γεγονός ότι οι δοκιμές του Green NCAP είναι ακόμη πιο απαιτητικές από εκείνες της πιστοποίησης WLTP, το DOLPHIN G DM-i πέτυχε αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 97 km. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο ανεξάρτητος οργανισμός, το μοντέλο «προσφέρει καλή ενεργειακή απόδοση κατά την ηλεκτροκίνηση και ικανοποιητική ηλεκτρική αυτονομία, ολοκληρώνοντας μάλιστα το σύνολο της χειμερινής δοκιμής σε θερμοκρασία -7°C αποκλειστικά σε λειτουργία EV».

Το Green NCAP εντυπωσιάστηκε επίσης από τις χαμηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου του DOLPHIN G DM-i. Χάρη στις εξαιρετικές δυνατότητες αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης, στο σχετικά χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, καθώς και στα ανεξάρτητα επαληθευμένα στοιχεία για τις εκπομπές κατά τη διαδικασία παραγωγής του οχήματος, οι συνολικές εκπομπές σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του ανέρχονται σε μόλις 124 g ισοδύναμου CO₂/km (CO₂-eq/km) – μια τιμή που το Green NCAP χαρακτηρίζει ως «εντυπωσιακά χαμηλή».

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της BYD, Stella Li, δήλωσε: «Το DOLPHIN G DM-i είναι το πρώτο μοντέλο της BYD που σχεδιάστηκε ειδικά για την Ευρώπη και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που το Green NCAP του απένειμε την υψηλότερη βαθμολογία που έχει επιτύχει ποτέ ένα Plug-in Hybrid όχημα. Στην BYD, δεσμευόμαστε να μετατρέπουμε τις καινοτόμες ιδέες σε πραγματικότητα και το DOLPHIN G DM-i προσφέρει την τελευταία γενιά της τεχνολογίας DM στους καταναλωτές μιας από τις κατηγορίες της αγοράς όπου η σχέση αξίας-τιμής διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο: την κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων. Είμαστε, λοιπόν, ιδιαίτερα υπερήφανοι που το μοντέλο που θέτει νέα δεδομένα για τα Plug-in Hybrid οχήματα στο Green NCAP είναι ταυτόχρονα και το πιο προσιτό PHEV».

Παρά τις συμπαγείς εξωτερικές διαστάσεις του, το DOLPHIN G DM-i, χάρη στον συνδυασμό ηλεκτροκινητήρα, Blade Battery και βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων, εξασφαλίζει εξαιρετική ενεργειακή αποδοτικότητα στις καθημερινές μετακινήσεις, προσφέροντας παράλληλα την ευελιξία μιας μεγάλης αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Πέρα από τις δυνατότητες ηλεκτροκίνησης, το μοντέλο επιτυγχάνει μέση σταθμισμένη κατανάλωση καυσίμου μόλις 1,4 L/100 km, ενώ η συνδυαστική αυτονομία του φτάνει τα 1.040 km με μία πλήρη φόρτιση της μπαταρίας και ένα γεμάτο ρεζερβουάρ καυσίμου.

Το DOLPHIN G DM-i διατίθεται σε τέσσερεις εκδόσεις, προσφέροντας πληθώρα στοιχείων βασικού εξοπλισμού που είτε συναντώνται σπάνια στην κατηγορία των B-hatchbacks είτε δεν διατίθενται καθόλου σε ανταγωνιστικά μοντέλα. Ανάλογα με την έκδοση, σε αυτά περιλαμβάνονται οθόνη αφής 12,8 ιντσών με ενσωματωμένες υπηρεσίες Google (Google built-in¹), όπως Google Maps, Google Assistant και Google Play, αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και πίσω με πανοραμική κάμερα 360°, θερμαινόμενα καθίσματα και τιμόνι, εξωτερικός φωτισμός εδάφους κατά την επιβίβαση και αποβίβαση, ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, καθώς και η λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), που επιτρέπει την τροφοδοσία εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών με ενέργεια από τη μπαταρία του αυτοκινήτου.