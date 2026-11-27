Ολοκληρώνοντας την προετοιμασία του Αστέρα Aktor για το ματς με τον Βόλο Elabet, ο Γκονσάλο Φέιο μίλησε για την απογοήτευση των φιλάθλων, αλλά και τη δουλειά που γίνεται για να έρθει η νίκη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Φέιο:

Για την εκστρατεία της Super League κατά της βίας εναντίον των γυναικών: «Πρώτα απ’ όλα, αυτό το Σαββατοκύριακο η Super League διοργανώνει μια εκστρατεία κατά της βίας σε βάρος των γυναικών, για να στηρίξει τις γυναίκες σε όλο τον κόσμο. Αυτή η ανθρώπινη πλευρά είναι η πιο σημαντική, γιατί το ποδόσφαιρο έχει κι αυτόν τον ρόλο».

Για την αναμέτρηση με τον Βόλο: «Είναι ένα παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ομάδες που χρειάζονται βαθμούς και θέλουν να κερδίσουν. Ο Βόλος έχει ποιοτικούς παίκτες, παίζει στην έδρα του και έχει έναν προπονητή που ανέλαβε πριν από λίγο καιρό. Σίγουρα θα έχει κίνητρο.

Εμείς πιστεύουμε σε αυτό που κάνουμε. Βλέπω την ομάδα να βελτιώνεται κάθε μέρα, στην τακτική, στη νοοτροπία και στο πάθος που βγάζει στο γήπεδο. Νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το πάθος με το οποίο παίζουν οι ποδοσφαιριστές μας. Έχουμε το πλάνο μας και πηγαίνουμε στον Βόλο με την πίστη ότι θα φέρουμε τους τρεις βαθμούς πίσω στην Τρίπολη, πρώτα απ’ όλα για τον κόσμο μας».

Το μήνυμά του στους φιλάθλους του Αστέρα Aktor: «Θέλω να ξέρουν ότι τους καταλαβαίνω. Ξέρω πόσο δύσκολα ήταν τα πράγματα γι’ αυτούς, και μέχρι τώρα φέτος και την περασμένη σεζόν. Ακόμη κι αν εγώ δεν ήμουν εδώ τότε, καταλαβαίνω πώς νιώθουν και συμμερίζομαι αυτό το συναίσθημα. Αυτό είναι το πρώτο που θέλω να τους πω.

Βλέπω καθημερινά πώς δουλεύουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Η ομάδα δουλεύει για να βελτιωθεί στη νοοτροπία και στην τακτική, ενώ κάθε παίκτης προσπαθεί να εξελιχθεί και ατομικά, με τη βοήθεια του επιτελείου και των ανθρώπων του συλλόγου.

Στα δύο τελευταία παιχνίδια δεν πήραμε τους τρεις βαθμούς που θέλαμε όλοι, ο κόσμος κι εμείς. Οι εμφανίσεις μας, όμως, έχουν βελτιωθεί. Όταν παίζουμε καλά και με πάθος, ερχόμαστε πιο κοντά στη νίκη. Αυτό ζητώ από τον κόσμο μας να δει. Στα τελευταία παιχνίδια η ομάδα έβγαλε περισσότερο πάθος, έδειξε καλύτερη νοοτροπία και βελτίωσε το παιχνίδι της.

Η νίκη δεν έχει έρθει ακόμη. Βλέπω, όμως, κάθε μέρα πόσο θέλουν αυτοί οι παίκτες να εκπροσωπούν τον σύλλογο. Ακόμη κι αν τώρα κάποιοι δυσκολεύονται να το δουν, είμαι σίγουρος ότι με αυτή τη δουλειά θα έρθουν τα αποτελέσματα και θα ζήσουμε όλοι μαζί πολύ όμορφες στιγμές. Θέλω να ξέρουν ότι κάθε μέρα, όχι μόνο την ημέρα του αγώνα, όλοι εδώ κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς το Σαββατοκύριακο».