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Η πικρή επιστροφή του προπονητή του Παναθηναϊκού στη Δανία, η ήττα του Τριφυλλιού απέναντι στη Νόρτζελαντ και οι ιδιαίτερες αναφορές των συμπατριωτών του για την ολική ανατροπή του 0-2. Το SDNA μεταφέρει τον απόηχο της αναμέτρησης στα media της σκανδιναβικής χώρας.

Κάθε άλλο παρά όπως την είχε φανταστεί εξελίχθηκε η επιστροφή του Τζέικομπ Νίστρουπ στη Δανία για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.

Οι «πράσινοι» βρέθηκαν να προηγούνται με 2-0 της Νόρτζελαντ το βράδυ της Πέμπτης (26/11), ωστόσο υπέστησαν μια απίστευτη ανατροπή (3-2), βάζοντας τέλος στο εντυπωσιακό σερί των εννέα διαδοχικών νικών τους σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Δανός τεχνικός γνώρισε τη δεύτερη ήττα του στον πάγκο του Τριφυλλιού και πρώτη σε ευρωπαϊκό παιχνίδι, με την αποτυχημένη επιστροφή στην πατρίδα του να βρίσκεται ψηλά στη θεματολογία των δανέζικων media.

«Όλα πήγαν στραβά σε δανέζικο έδαφος»

Η ιστοσελίδα PLBold κάνει λόγο για «μαύρη βραδιά» του Νίστρουπ, εστιάζοντας στην ιδιαίτερη σημασία που είχε για τον 38χρονο προπονητή η αναμέτρηση με τη Νόρτζελαντ.

Οι Δανοί υπενθυμίζουν πως ο κόουτς του Παναθηναϊκού γνώριζε άριστα τον αντίπαλο από τις αναμετρήσεις τους στο εγχώριο πρωτάθλημα κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Κοπεγχάγη.

Μάλιστα όπως σημειώνουν ο ίδιος είχε αναφερθεί πριν από τη σέντρα στο πλεονέκτημα της εξοικείωσής του με τη φιλοσοφία και τον τρόπο παιχνιδιού της Νόρτζελαντ.

Ωστόσο στην πράξη η επιστροφή του στα γνώριμα ποδοσφαιρικά λημέρια εξελίχθηκε σε μια από τις πλέον δυσάρεστες βραδιές της μέχρι τώρα θητείας του στην Ελλάδα.

Η «τρελή ανατροπή» και οι αλλαγές που έκαναν τη διαφορά

Από την πλευρά του, το Tipsbladet στέκεται στην εντυπωσιακή ανατροπή της Νόρτζελαντ απέναντι σε μια ομάδα που συγκαταλέγει μεταξύ εκείνων που παίζουν το καλύτερο ποδόσφαιρο στο φετινό Conference League.

Το σχετικό δημοσίευμα σημειώνει πως ο Νίστρουπ έβλεπε για μεγάλο χρονικό διάστημα τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται κοντά σε μία ακόμα ευρωπαϊκή νίκη, προτού η ομάδα του γκρεμίσει όσα είχε χτίσει.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις παρεμβάσεις του προπονητή της Νόρτζελαντ, Γενς Φόνσκοβ και στις αλλαγές που πραγματοποίησε, συμβάλλοντας στην αγωνιστική μεταμόρφωση των γηπεδούχων και στην ολική ανατροπή.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και το δημοσίευμα της ιστοσελίδας Footy.dk, που χαρακτηρίζει πικρή την επιστροφή του Νίστρουπ στη Δανία και επισημαίνει την αποτελεσματικότητα των γηπεδούχων στην αξιοποίηση των ευκαιριών τους.

Η ασπίδα προστασίας στον Κρίστιανσεν

Ξεχωριστό κεφάλαιο στα ρεπορτάζ των Δανών αποτελεί ο Βίκτορ Κρίστιανσεν και το αυτογκόλ του στο 78ο λεπτό, με το οποίο η Νόρτζελαντ έφτασε στην ισοφάρισης.

Τα media στη Δανία έκαναν ξεχωριστό δημοσίευμα στις δηλώσεις του Νίστρουπ για τον συμπατριώτη του, ο οποίος πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την πράσινη φανέλα.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού ύψωσε ασπίδα προστασίας στον Δανό αριστερό μπακ, χαρακτηρίζοντάς τον άτυχο στη φάση του αυτογκόλ και εξαίροντας τον δυνατό χαρακτήρα του, την ταχύτητά του και τη διάθεση να αναλάβει πρωτοβουλίες.