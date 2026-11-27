Ανησυχία προκαλεί η παραδοχή των διοργανωτών του Grand Prix Κατάρ ότι δεν μπορούν να προσφέρουν απόλυτες εγγυήσεις ασφαλείας, εν μέσω της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Η Formula 1 επιστρέφει στη Μέση Ανατολή, με το Grand Prix του Κατάρ να διεξάγεται την Κυριακή 29 Νοεμβρίου στις 18:00 ώρα Ελλάδας, ωστόσο όσα δήλωσε ο πρόεδρος της ομοσπονδίας μηχανοκίνητου αθλητισμού της χώρας, Αμπντούλ Ραχμάν Αλ Μανάι, προκαλούν εύλογο προβληματισμό.

Ερωτηθείς από το RacingNews365 για τις εγγυήσεις που έλαβαν οι 11 ομάδες της Formula 1 σχετικά με την ασφάλειά τους, απάντησε χαρακτηριστικά: «Τους δώσαμε τον λόγο μας. Κανείς στον κόσμο σήμερα δεν μπορεί να δώσει εγγυήσεις». Ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, παρά την πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ, οι διοργανωτές υποστηρίζουν ότι δεν έχουν προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στα σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Ο Αλ Μανάι παρέπεμψε ουσιαστικά στην κυβέρνηση του Κατάρ, εξηγώντας ότι εκείνη αξιολογεί την κατάσταση και αποφασίζει εάν μπορούν να πραγματοποιηθούν οι διοργανώσεις. «Εάν μας πουν να προχωρήσουμε, προχωράμε. Δεν είμαι ειδικός στη γεωπολιτική ή στις πολεμικές συγκρούσεις», ανέφερε.

Υπενθυμίζεται ότι η πολεμική σύγκρουση είχε ήδη ανατρέψει το φετινό καλεντάρι της Formula 1, οδηγώντας στη μεταφορά του αγώνα του Μπαχρέιν στη Μαλαισία και στην ακύρωση του Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας. Και όλα αυτά ενώ οι διοργανωτές του Κατάρ περιμένουν γεμάτες εξέδρες στην πίστα του Λουσαΐλ.