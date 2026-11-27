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Ο Μιχάλης Μπακάκης θα βρίσκεται το απόγευμα της Κυριακής στο γήπεδο της ΑΕΚ για να συναντήσει τους φίλους της ομάδας, για φωτογραφίες και αυτόγραφα, πριν το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά:

Ο Μιχάλης Μπακάκης θα βρίσκεται την Κυριακή 29 Νοεμβρίου στην ALLWYN Arena για να συναντηθεί με τους φίλους της ΑΕΚ, να φωτογραφηθεί μαζί τους και να υπογράψει αυτόγραφα.

🟡 Το «Meet and Greet the Legends» φιλοξενεί έναν από τους πιο αγαπητούς ποδοσφαιριστές της νεότερης ιστορίας της ΑΕΚ, με μεγάλη καριέρα στην ομάδα μας από το 2014 έως το 2022 και με συμμετοχή σε κορυφαία επιτεύγματα, όπως το Κύπελλο του 2016 και το Πρωτάθλημα του 2018.

⚫️ Θα περιμένει τους οπαδούς από τις 18.30 μέχρι 20.30 στον κοινόχρηστο χώρο εξωτερικά του AEK Store, πριν τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ.