Ο Λιόλιος και όσοι τον βοήθησαν για να οδηγήσει το ελληνικό μπάσκετ σε αυτό το σημείο, πρέπει να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Κανείς άμοιρος ευθυνών για την κατάντια αυτή.

Η Εθνική Ελλάδας στο μπάσκετ, δεν ήταν απλά μια ομάδα. Ήταν και παραμένει το αθλητικό καμάρι της χώρας. Απ’ το 1987 και μετά, έγινε ο… φάρος ενός σπορ, το έβαλε στα σπίτια και στις καρδιές του κόσμου, στα σχολεία, στις γειτονιές.

Μεγάλωσε και μετατράπηκε σε υπερδύναμη για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ακόμη και στις αποτυχίες της, υπήρχε κάτι να σεβαστούν οι αντίπαλοι. Να αισθανθούν ένα δέος και ένα μεγαλείο για τη δική τους επιτυχία. Λόγω του ποιος ήταν ο ηττημένος. Αυτό που «έχτισε» το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα εδώ και σχεδόν 40 χρόνια, το… πριονίζει συστηματικά μια πενταετία τώρα.

Δεν είναι ζήτημα καταμερισμού ευθυνών. Είναι στιγμή να θεωρηθεί «εθνική προδοσία» αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό μπάσκετ. Από τις μικρές Εθνικές μέχρι τον καθρέφτη όλων, την ανδρών. Γιατί ένα σύστημα αφέθηκε ελεύθερο να… χορεύει, πατώντας σα σταφύλι την Εθνική. Μέχρι που δεν βγάζει άλλο μούστο. Άδειασε.

Το σύστημα διαφήμιζε πως θα αλλάξει τα δεδομένα του ελληνικού μπάσκετ. Με πρώτο μέλημα το σωστό τρόπο ανάπτυξης των εθνικών. Για να τροφοδοτηθεί η ανδρών με τον καλύτερο τρόπο. Τελικά οι χειρισμοί και η εξυπηρέτηση συμφερόντων, οδήγησαν στο να μην μπορεί η Εθνική να εκμεταλλευτεί ούτε καν αυτά που βρήκε ο Λιόλιος και η παρέα του.

Η ελληνοποίηση του Ουόκαπ επηρέασε σφόδρα τις ισορροπίες στο ίδιο το ελληνικό μπάσκετ. Διαλύθηκε η χαρά του αθλήματος, γιατί οι πάντες κατάλαβαν πως προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο σύλλογος που γούσταρε το σύστημα, χρησιμοποιούν την Εθνική ομάδα. Κάτι που ιστορικά δεν είχε παρατηρηθεί ποτέ.

Στις μικρότερες εθνικές, εκεί που «χτίζεται» το ταλέντο της χώρας, έβαζαν προπονητές με κριτήρια την εντοπιότητα και τη φιλική σχέση με τον Λιόλιο και τον περίγυρό του. Και μπροστά σε αυτή τη διαδικασία, έμεναν σιωπηλοί άνθρωποι που έπρεπε πρώτοι να υψώνουν την φωνή τους για να πουν: «Τι κάνετε ρε;».

Ο Ντικούδης ύψωσε τη φωνή του για να υπερασπιστεί τον προφυλακισμένο τέως πρόεδρο της ΕΟΚ. Όταν διαμαρτυρήθηκε προπονητής που τον… έσφαζαν στο γόνατο οι διαιτητές του Λιόλιου, του Μαυραγάνη, του Κορομηλά. Του προφυλακισμένου συστήματος δηλαδή.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε… μηχανή εισιτηρίων, προσελκύοντας κόσμο για να βρεθεί σε φιλικά και τελευταία στιγμή να του λένε πως δεν θα αγωνιστεί. Δεν συμμετείχε σε προπονήσεις με την ομάδα γιατί δε λυνόταν το πρόβλημα με την ασφάλεια στο ΝΒΑ. Εργαλειοποιήθηκε για επικοινωνιακούς λόγους, με αποτέλεσμα να ξεφτιλιστούμε διεθνώς όταν ο Σπόελστρα που υποτίθεται δεν τον αφήνει να έρθει στην Εθνική, δήλωσε πως οι Χιτ χαίρονται όταν οι παίκτες τους παίζουν στις Εθνικές.

Τα «παπαγαλάκια» της Ομοσπονδίας του Λιόλιου, οι χειροκροτητές του, πούλαγαν παραμύθια στον κόσμο πως οι… κακοί Μαϊάμι Χιτ δεν τον αφήνουν, ενώ ο… καλός πρόεδρος της ΕΟ Καλαθοσφαίρισης έχει φροντίσει για να πληρωθεί η ασφάλεια.

Ο Ντόρσεϊ έβλεπε τον Ουόκαπ να καλείται στην Εθνική αντί γι’ αυτόν. Επειδή έπρεπε να δείξει πως το διαβατήριο το πήρε για αυτό το λόγο, μέχρι που… έριξε πιστόλι και φορούσε κιμονό τις ώρες των μεγάλων διοργανώσεων. Κάνοντας διακοπές κάπου στην Ασία.

Ο Ρογκαβόπουλος έγινε ξένο σώμα, με τη συμπεριφορά όλων απέναντί του να είναι εχθρική. Οι διεθνείς του Παναθηναϊκού έστελναν επιστολή στον πρωθυπουργό, κατά της ΕΟΚ. Τους έφτασαν στο… αμήν με τις διαιτησίες του Παπαπέτρου, της Τσαρούχα και των υπολοίπων. Όπως είναι λογικό, αυτό το κλίμα δεν γινόταν να μην επηρεάσει την Εθνική εσωτερικά.

Ο Λιόλιος μπροστά σε όλα αυτά, διαφήμιζε τον εαυτό του πηγαίνοντας με τούρτες στις προπονήσεις για να κάνει γενέθλια. Για να τραβηχτούν φωτογραφίες που θα διαφημίζει τον εαυτό του. Την ίδια ώρα δεν πλήρωνε τα πριμ που χρώσταγε στους διεθνείς. Για την επιτυχία του αργυρού μεταλλίου κόντρα στη Φινλανδία.

Νίκος Ζήσης και Βασίλης Σπανούλης, παρακολουθούσαν και δεν χτυπούσαν το χέρι στο τραπέζι. Άθελά τους, έκαναν… πλάτες στο σύστημα Λιόλιου. Θεωρώντας προφανώς πως έτσι κάνουν καλό στην Εθνική, ενώ στην πραγματικότητα την έφερναν όλο και πιο κοντά στον γκρεμό.

Φτάσαμε πλέον στο σημείο να είμαστε κοντά σε αποκλεισμό από Παγκόσμιο. Η Εθνική Ελλάδας του μπάσκετ. Η επίσημη αγαπημένη. Το καμάρι της χώρας. Να παίζει με ομάδες όπως Πορτογαλία, Γεωργία, Ουκρανία, Μαυροβούνιο, αλλά και τη χειρότερη Ισπανία του αιώνα μας. Και να αναζητά το 3/3 και συνδυασμό αποτελεσμάτων μπας και σώζει το ιστορικό κάζο.

Ο αποκλεισμός θα είναι το λιγότερο βέβαια. Η απαξίωση της ομάδας είναι το χειρότερο. Οι παίκτες που πηγαίνουν στην Εθνική, γίνονται αποκλειστικά υπεύθυνοι της αποτυχίας, για να τη γλιτώσουν όλοι οι υπόλοιποι. Κυρίως ο προφυλακισμένος και το σύστημά του. Όσοι δεν αγωνίζονται ακόμη και λόγω τραυματισμών, τους μετατρέπουν σε φταίχτες. Κανείς, όμως, δεν τολμά να ρωτήσει τι έγινε με τον παίκτη που πήρε διαβατήριο για να ανεβάσει επίπεδο την Εθνική και από τότε αγνοείται.

Οι χειρισμοί, η εξυπηρέτηση συμφερόντων στις πλάτες της επίσημης αγαπημένης, η συγκάλυψη, η συμμετοχή σε όλο αυτό, πρέπει να συμπεριληφθεί στη δικογραφία για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ. Μέσα σε πέντε χρόνια, υποθήκευσαν το παρόν και το μέλλον του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος. Για να κάνει το… κομμάτι του ο Λιόλιος και οι «κολαούζοι» του.

